Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı

01.07.2022 20:16
Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı

Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Malatya'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Battalgazi ilçesi Şifa Mahallesi'nde 22 Haziran gecesi Ekrem Kaya'nın sokakta pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma sürüyor.

Çalışma kapsamında 780 saat kamera görüntüsünü inceleyen polis, olaya karıştıkları gerekçesiyle şüpheli K.O, Ö.Ö. ve T.C'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İlçeye bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta yürüyen Ekrem Kaya, pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yere yığılmış, olay yerine gelen sağlık ekipleri Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlemişti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Malatya'daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha Son dakika haberleri | Malatya'daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama Son dakika! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ekrem Kaya, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:58 Süper Lig fikstür çekimleri 4 Temmuz'da başlayacak
19:49 Türkiye ile Ermenistan arasında sınırların açılması ve hava kargo ticareti başlatılması kararları alındı
19:01 Beyoğlu'nda sokak ortasında yaşanan cinayette polis, şüpheliyi yakaladı
18:54 Fenerbahçe taraftarını sevindirecek haber geldi! Kim Min-Jae bir sene daha takımda kalma sözü verdi
18:43 Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
18:05 Asgari ücret 5 bin 500 TL oldu! İşverene maliyeti ise 7 bin 603 lira
17:49 TV8.5 için bomba iddia! Kanal duayen gazeteci Şansal Büyüka ile görüştü
17:10 Milyonların beklediği açıklama geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zammı açıklıyor
17:06 Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in yeni adresi belli oldu
16:52 FIFA'dan devrim gibi uygulama! Dünya Kupası'nda yarı otomatik ofsayt sistemi uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 20:24:18. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement