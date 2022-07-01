Malatya'da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli daha tutuklandı

Malatya 'da bir kişinin pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ekrem Kaya, Malatya, Güncel, Son Dakika

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