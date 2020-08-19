Malatya'da depremzedeler için yapılacak konut inşasında inceleme - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş, 24 Ocak'ta yaşanan 6.8 şiddetindeki depremden dolayı evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için yapılan konut projesini inceledi.

Vali Baruş, Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi Gelincik Tepesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından depremde evleri ağır hasar gören hak sahibi vatandaşlar için yapılan konutların inşa çalışmasını inceledi.

Toplam 3 etap halinde yapılan 48 bloklu 849 adet konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları hakkında Baruş, yetkililerinden bilgi aldı.