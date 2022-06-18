Son Dakika | Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

18.06.2022 01:59

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

MALATYA - Malatya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, gece yarısı kentin en işlek noktalarından olan Kışla Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grubun cadde üzerinde karşılaşması sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada açılan ateş sonucu E.P., A.S.G. ile T.B. yaralandı. Şüphelilerin bölgeden kaçarak uzaklaştığı olayda yaralılar cadde üzerinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahaleleri burada yapılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan E.P. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne diğer 2 yaralı ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın gerçekleştiği cadde yaklaşık 30 dakika trafiğe kapatılırken, bölgede inceleme yapan ekipler bir adet pompalı tüfek ile dolu bir fişsek 3'te boş kartuş buldu. Olayın şüphelileri olduğu belirtilen Ü.A. ile T.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kışla Caddesi, Malatya, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Malatya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı - Son Dakika

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