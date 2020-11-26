Malatya'da, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" standı açıldı - Son Dakika

Malatya'da, kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" standı açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında şiddete karşı toplumsal farkındalığın arttırılması, koordinasyon ve iş birliğinin güçlenmesi ile yapılan faaliyetlerin ön palana çıkarılması amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kentte bir alışveriş merkezinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) işbirliğiyle "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" tanıtım standı açıldı.

İl Jandarama Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kadın personeller tarafından bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kadın personeller tarafından il merkezinde de bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" standını inceledi.