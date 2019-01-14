Son Dakika Haberleri: Malatya'da Kaza: 2 Yaralı

Malatya'da Kaza: 2 Yaralı

20 dakika önce

- Malatya'da kaza: 2 yaralıMALATYA - Malatya'da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

- Malatya'da kaza: 2 yaralı

MALATYA - Malatya'da minibüs ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çöşnük Mahallesi Yusuf Özal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,R.D. yönetimindeki 44 KP 098 plakalı minibüs ile O.N. idaresindeki 44 PY 347 plakalı hafif ticari araç kavşak içerisinde çarpıştı.Kaza da E.D. ile Ö.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ambulanslarıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:25 Kaynak: İHA

Malatya, Yerel
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