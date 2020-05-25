Malatya'da kazara kendisini vurduğu iddia edilen çoban öldü - Son Dakika

Jandarma ekiplerinin olay yerini incelemesinin ardından, Eren'in cesedi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede Eren'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Silah sesini duyan yakınları olay yerine gittiklerinde Eren'i yerde yaralı buldu.

Arguvan ilçesinin Yazıbaşı Mahallesi Çakmak yaylasında iddiaya göre, Vahap Eren (59) hayvan otlattığı sırada av tüfeğiyle kazara kendisini yaraladı.

Malatya 'da hayvan otlatırken av tüfeğiyle kazara kendisini vurduğu iddia edilen çoban hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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