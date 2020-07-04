Malatya'da lavanta hasadı yapıldı - Son Dakika

Malatya'nın Arguvan ilçesinde görsel şölen sunan mor tarlalarda lavanta hasadı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinin geliştirilmesi amacıyla 2018 yılında Isparta'dan getirilen ve tarlaları mor renge boyayan lavantaların hasadı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, lavanta ile 2017 yılında Fransa'da tanışan çiftçi Abdulvahap Gazi Aslan'ın yaşadığı mahallede bu ürünü yetiştirmeye başladığını belirtti.

Aslan'ın yetiştirdiği lavantaları farklı pazarlara sunduğunu aktaran Macit, "Üreticimiz, 2020 yılında hasat ettiği lavanta çiçeklerinden distilasyon ile lavanta yağı ve suyu elde edecektir. Bitkisel üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi amacıyla bölgede kümelenme şeklinde faaliyetlerin devamlılığı için bu çalışmalara devam edilecektir." ifadelerini kullandı.

Macit, tıbbi ve aromatik bitki üretim alanını genişletme, tarımsal mekanizasyon ve pazarlama ile ilgili ihtiyacı olan tüm vatandaşlara ürün temini konusunda yardımcı olunacağını kaydetti.

Hasada, Tarım İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdür Vekili Badin Kılıç, teknik personel ve üreticiler katıldı.