Salça bidonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Salça bidonunda esrar ele geçirildi

28.08.2022 18:09
Salça bidonunda esrar ele geçirildi

Malatya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde salça bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 512 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde salça bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 512 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Malatya- Elazığ karayolu Kale yol uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada salça bidonu içerisine gizlenmiş vaziyette 512 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, konuyla ilgili olarak O.Ö. gözaltına alındı.

Çiftlik uygulama noktasında durdurulan bir başka otomobilde yapılan aramada ise aracın arka tampon iç kısmına zulalanmış 4 paket halinde toplam 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sürücü D.K.'nin gözaltına alındığı olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Salça bidonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Salça bidonunda esrar ele geçirildi - Son Dakika
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