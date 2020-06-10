Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı

MALATYA - Malatya'da 4 kişi arasında yaşanan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kardeş olan H.T. B.T. ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen C.A. ve U.S. Akarsu sokak içerisinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada açılan ateş sonucunda C.A. ile U.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Cebrail A. kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerine 3 ayrı isabet alan U.S. ise Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Olayın şüphelileri polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, ekipler her iki hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.