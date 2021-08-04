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Malatya'da Sipahiuşağı ve Konducak mahallelerinde grup yolundaki çalışmalar tamamladı - Son Dakika

Malatya'da Sipahiuşağı ve Konducak mahallelerinde grup yolundaki çalışmalar tamamladı

04.08.2021 15:40
Malatya'da Sipahiuşağı ve Konducak mahallelerinde grup yolundaki çalışmalar tamamladı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arapgir İlçesi Sipahiuşağı ile Konducak mahallerini ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde inceleyip vatandaşlarla bir araya geldi.

Malatya merkez ve ilçelerdeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Sipahiuşağı ve Konducak mahalleleri grup yolundaki çalışmalarını tamamladı. Yaklaşık 9 km'lik grup yolu inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Genel Sekreter Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları ve ilgili şube müdürleri katıldı.

Konducak Mahallesinde, mahalle sakinleri tarafından büyük ilgiyle karşılanan Başkan Gürkan, hizmet ve yatırımların hayırlı olması dileğiyle kesilmek istenen kurbanın, kesilmeyerek bağışlanmasının daha güzel olacağını belirtti.

MALATYA BÖYLE HİZMET GÖRMEDİ

Hizmetlerden dolayı teşekkür eden Konducak Mahalle Muhtarı Hasan Akkaya, "Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Malatya böyle hizmet görmedi. Sayın Başkanımız sayesinde daha da iyiye gidecek inşallah" dedi.

GRUP YOLLARIMIZDAKİ ÇALIŞMALARIMIZI BÜYÜK ORANDA TAMAMLADIK

Çalışmaların Malatya genelinde devam ettiğini belirten Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert ise, "Arapgir ilçemizdeki grup yollarımızdaki çalışmalarımızı büyük oranda tamamladık. Bu bölgedeki yollarımızı tamamen yeniledik. İnşallah bu sene içerisinde bu bölgeyi tamamen yenilemiş olacağız" şeklinde konuştu.

BULUNDUĞUMUZ YOLLAR 4 YILDIR YAPILMAYI BEKLİYORDU

Grup yollarının tamamen yenilendiğini belirten Arapgir İlçe Belediye Başkanı Haluk Çömertoğlu, "Bulunduğumuz yollar 4 yıldır yapılmayı bekliyordu. Bu sene kalıcı bir asfaltlama ve tamir sürecinden geçiyor. Ana grup yollarının geneli bozulmuştu ama kıymetli Başkanım ve ekibi ciddi bir gayretle bu sene ana akslardaki grup yollarının büyük çoğunluğunu bitirdi. Bu büyük bir seferberliktir. Bu kadar kısıtlı imkânlara rağmen Sayın Başkanımız ve ekibinin yaptığı gerçekten bir mucize. Ben kendilerine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ayrıca altyapı hizmetleri de devam ediyor. Organizasyonun ne kadar ciddiyetle yürüdüğünü görüyoruz" ifadelerini kullandı.

BÜYÜK BİR YATIRIM HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Sahadaki personelin destan yazdığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Büyükşehir Belediyesi olarak gerçekten bu sıkıntılı süreçte çok büyük bir yatırım hamlesiyle bölgedeki insanlarımız karşılaştı. Yol medeniyettir. Buradaki insanlarımız bu bölgeleri bekliyorlar. Asfaltlama çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu yılın sonu itibariyle Malatya Büyükşehir Belediyesine ait asfaltsız yol kalmayacak. Ayrıca vatandaşlarımızın talepleri var. Bu talepleri de karşılamak için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmaların öncelikle bölge halkına ve Malatya'mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

GİTTİĞİMİZ HER YERDE HİZMETLERİ GÖRÜYORUZ

Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin Malatya genelinde devam ettiğini belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, "Büyükşehir Belediyemiz sadece merkezde değil 13 ilçemizde ve kırsal mahallelerde başlatmış olduğu yol, su ve kanalizasyon çalışmalarını yerinde görmek ve vatandaşlarımızla bir araya gelmek için buradayız. Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Gittiğimiz her yerde hizmetleri görüyoruz. Hizmet ayrımı yapmadan program dâhilinde bütün ilçelerimizin sorununu hallediyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. İmkânların az olduğu dönem içerisinde bu çalışmaların yapılması ve Türkiye genelinde baktığımızda da Malatya'nın göz doldurduğunu görüyoruz. Bu anlamda da Başkanımızla ve Malatya ile gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki Malatya hizmette hep önde olsun. Başkanıma ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Malatya'da Sipahiuşağı ve Konducak mahallelerinde grup yolundaki çalışmalar tamamladı

Selahattin Gürkan, Hisarcık, Arapgir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya'da Sipahiuşağı ve Konducak mahallelerinde grup yolundaki çalışmalar tamamladı - Son Dakika


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