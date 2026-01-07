Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Şüpheli Yakalandı

07.01.2026 21:30
Malatya'da yapılan operasyonda 14 şüpheli yakalanırken, 13'ü tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

(MALATYA)- Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 14 şüpheli yakalandı, 13'ü tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 6 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 14 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyonda, "1.340 adet sentetik ecza hap, 140 gram esrar, 48 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi ele geçirildiği" belirtildi.

Hedef konumlarda yakalanan 14 şüpheli, işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA

