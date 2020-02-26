Malatya'da vali ve belediye başkanı deprem bölgesinde inceleme yaptı - Son Dakika

Malatya Valisi Aydın Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kale ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş ve Gürkan, saat 02.03'de Kale ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen mahalleleri inceleyerek, Çanakcı ve Bent mahallesi sakinleriyle görüştü.

Yetkililerden son durum hakkında bilgi alan Vali Baruş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, mahalleye kurulan AFAD çadırlarını da ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, Bent Mahallesi'nin, 24 Ocak'ta merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören mahallelerden biri olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Burada acil barınma ihtiyacı söz konusuydu. Bu sorunu ortadan kaldırmak içinde konteyner kent kuruyoruz. Kentin altyapı ihtiyaçları olan su ve kanalizasyon hatları Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Şu anda elektrik hatları yapılıyor. Bu çalışma da bugün tamamlanacak. Yarından itibaren vatandaşlarımızı konteyner kentlere alacağız. Konteynerler 2 oda bir lavabodan oluşuyor. Vatandaşlarımız sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilecekler. Evleri yapılana kadar bu bölgede emniyetli bir şekilde yaşayabilecekler."

Selahattin Gürkan ise deprem sonrası bölgedeki vatandaşları ziyaret ettiklerini anlatarak, "Bundan birkaç hafta önceki depremde zarar gören evler, dün geceki depremle biraz daha hasar almış. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarımız bölgede çalışmalarına devam ediyor. Bent Mahallemizde konteyner kent kuruluyor. Su, kanalizasyon ve diğer altyapı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 26 konteyner ev yerleştirilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, TOKİ, ilgili kurumlar ve bizler, gelecek seneye vatandaşlarımızın daha rahat edebilecekleri yapıları yaparak bu sorunları ortadan kaldıracağız. Devletimiz milletimizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Baruş ve Gürkan daha sonra Kale Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret ederek, deprem sonrası yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.