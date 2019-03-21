Malatya'daki Deprem

Malatya Valisi Aydın
Baruş, Arguvan
ilçesinde saat 08.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor." dedi.
Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede, sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.
Ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Baruş, "Şu anda bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor." diye konuştu.
Baruş, kendilerine can kaybına ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirterek, "Evlerde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Onları inceleyeceğiz. Kaymakamımız olay yerine gidiyor." ifadelerini kullandı.
Baruş, ilçede deprem öncesi ve sonrasında 1,1 ile 3,9 arasında çok sayıda sarsıntının meydana geldiğini, hareketliliğin sürdüğünü kaydetti.