Son Dakika Haberleri: Malatya'daki Deprem

Malatya'daki Deprem

31 dakika önce

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde saat 08.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor.

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Malatya Valisi Aydın Baruş, Arguvan ilçesinde saat 08.51'de meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor." dedi.

Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede, sabah saatlerinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.

Ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini aktaran Baruş, "Şu anda bize intikal eden ilk tespitlere göre, 4 mahalledeki 8 evde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Ekiplerimizin incelemesi sürüyor." diye konuştu.

Baruş, kendilerine can kaybına ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirterek, "Evlerde çatlaklar şeklinde hafif hasar var. Onları inceleyeceğiz. Kaymakamımız olay yerine gidiyor." ifadelerini kullandı.

Baruş, ilçede deprem öncesi ve sonrasında 1,1 ile 3,9 arasında çok sayıda sarsıntının meydana geldiğini, hareketliliğin sürdüğünü kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:22 Kaynak: AA

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