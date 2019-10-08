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Malatya'daki seçim kavgası davası

1 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Malatya'daki seçim kavgası davası, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy verme işlemi sırasında, 2 kişinin ölümü, 1 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya karıştıkları iddiasıyla tutuklanan ve haklarında dava açılan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Güvenlik gerekçesiyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanıklar B.S, K.S, Ö.S, A.S. ve H.S, Kahramanmaraş, İstanbul ve Malatya'daki cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Sanık ve maktul avukatları, salonda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının ardından avukatları dinledi.

Sanıkların tutukluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 25 Ekim'e erteledi.

Öte yandan duruşma nedeniyle adliye binası önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sırasında sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş yaralanmıştı.

Pütürge, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 11:04 Kaynak: AA
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