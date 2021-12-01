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Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurulacak - Son Dakika

Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurulacak

01.12.2021 16:26
Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurulacak

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hindistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sanjay Panda'yı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Malatya'nın Şehr-ül Emin'i olarak Sayın Büyükelçiyi Malatya'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Gürkan yaptığı konuşmada, "Milli Kurtuluş Savaşımızda Hindistan yanımızda oldu. Mahatma Gandhi olsun, sonrasında İndira Gandhi olsun orada özgürlük savaşçısı olarak kendilerini tarihe yazdırmışlardır. Hindistan ile bizim kültürel bağlarımız açısından da önemli birlikteliğimiz söz konusu. Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurmayı arzu ediyoruz. Hindistan tüketim noktasında Dünya'da ikinci büyük ülke konumundadır. İlişkileri sağlıklı bir zemine oturtup daha ilerilere götürebilirsek Malatya ve Türkiye ile ilgili ticaret hacmi de daha ileri aşamalara büyük bir hacme ulaşacağını düşünüyorum.

Malatya insanlık medeniyetinin başladığı yerdir. UNESCO'da bunu tescil etmiştir. Malatya tarım, sanayi ve ticaret alanlarında önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Kayısı Malatya'nın milli ürünüdür. Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 70'inden fazlasını Malatya karşılamaktadır. İnanıyorum ki ileriki aşamalarda Hindistan ile ilişkilerimizi daha ileri götüreceğiz. Kayısımızın Hindistan'a ihraç edilmesinde Sayın Büyükelçinin buna öncülük edeceğine inanıyorum. Türkiye inşaat sektöründe gelişmiş bir ülkedir. Dünyanın değişik ülkelerinde Türk Müteahhitler inşaat alanında güzel örnekler sergilemekteler.Bu bilgi, birikim ve tecrübenin Hindistan'da aktif bir şekilde sergilenmesini arzu ediyoruz. Sayın Büyükelçinin şahsında bunların yapılacağına inanıyorum. Bu ziyaret hem Türkiye açısından hem de Malatya'mız açısından olumlu sonuçlara imkân sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Malatya Selahattin Gürkan Gibi Bir Başkana Sahip Olduğu İçin Çok Şanslı

Malatya'da kendilerine gösterilen ilgiden dolayı çok memnun olduğunu belirten Büyükelçi Sanjay Panda, "Malatya'ya geldiğimiz andan itibaren göstermiş oluğunuz sıcak ilgi ve karşılama bizleri duygulandırdı. Sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum. Tarih benim her zaman ilgimi çekmiştir. Sizleri yapmış olduğunuz çalışmalardan dolayı kutlamak istiyorum. Arslantepe Dünya Kültür Mirası Listesine gerçekten hak ederek girmiş. Arslantepe'yi uygun bir ışık altında gezme fırsatı buldum. Arslantepe'nin Dünya Kültür Mirası Listesine girmesinde sizlerin de göstermiş olduğunuz çabalar üst düzeyde. Bununla birlikte Malatya turizm alanında gelişen şehirlerden biri olacak. Malatya sizin gibi dinamik ve faal bir Başkana sahip olduğu için çok şanslı.

Hindistan ile Türkiye arasında tarihi ve kültürel açıdan her zaman ileri düzeyde ilişkiler oldu. Hindistan ile Türkiye arasında aile bağları açısından olsun, sosyal ilişkiler açısından olsun maneviyata bakış açısından olsun birçok benzerlikler bulunuyor. Hindistan'da 1 milyar 350 milyon nüfusun içerisinde 200 milyon Müslüman nüfus bulunmakta. Endonezya'dan sonra en fazla Müslüman nüfusun yaşadığı ülkelerden biride Hindistan'dır. Türkiye ile Hindistan doğal ortaktır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini düşünüyorum. Türkiye'de farklı şehirleri ziyaret etmemdeki amaç da Hindistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir. Belediyenin bütün çalışanlarına, Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarına bizlere eşlik ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından günün anısına Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Hindistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sanjay Panda'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurulacak

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Malatya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Malatya ile Hindistan arasında yakın ilişki kurulacak - Son Dakika


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