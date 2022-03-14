Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14.03.2022 17:16
Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende tıp fakültesi öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Rektör Vekili Prof. Dr. Nusret Akpolat, törende, hekim ve sağlık çalışanlarına yönelik sosyal, siyasi, hukuki, ekonomik ve psikolojik baskıların gün geçtikçe artış gösterdiğini söyledi.

Mesleğin her çağda saygın olduğunu ve en üst düzeyde el üstünde tutulduğunu aktaran Akpolat, "Bu mesleği değersizleştirmek isteyenler bilsinler ki altın yere düşmekle değer kaybetmez. Bu anlamda tüm hekimlerimizi bu değeri korumaya davet ediyorum. Şiddetin olduğu yerde saygı ve sevgi olmaz insanlık onuru değer kaybeder. Sağlık çalışanlarına yapılan her türlü saldırıyı ve şiddeti kınıyor ve kabul etmiyorum." diye konuştu.

İl Sağlık Müdür Vekili Kemal Şener ise 14 Mart'ın sağlık hizmetlerinde çalışanlarını hatırlamak ve sorunlarını dile getirmek için çözüm yollarına araştırmak ve halka sunulan sağlık hizmetlerinin nicelik ve niteliksel bakımdan gözden geçirilmesi açısından önemli bir gün olduğunu ifade etti.

Malatya Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Erol Karaaslan ise hekimlerin yakın zamandaki kahramanlıklarının örneklerinden birinin de Kovid-19 süreci olduğunu dile getirerek, bu mücadelede hayatlarını millet için feda eden meslektaşlarını bir kez daha rahmetle andığını kaydetti.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Hilal Ermiş'in konuşmasının ardından program sona erdi.

Törene Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen) üyeleri basın açıklaması yaptı.

Hekimsen ve Hekim Birliği üyeleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi önünde bir araya geldi.

Topluluk adına basın açıklaması yapan Hekimsen Kahramanmaraş Temsilcisi ve KSÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Asistanı Dr. Ümit Akdağ, hekimlerin en zor sınavlarda üstün başarılar göstererek, gecesini gündüzüne katıp tıp ilmini öğrenmek için gençliğini feda ettiğini belirtti.

Hekimlerin, daha lise yıllarından itibaren ana yuvasından, baba ocağından ayrılarak, ilim irfan için yatılı okulların soğuk yurtlarında büyüdüğünü ifade eden Akdağ, "Biz hekimler, kampüsü hastane olan üniversitelerde, 18 yaşında, dil-din-ırk-ideoloji fark etmeksizin, insanı; insan olduğu için korumaya, 'önce zarar vermeyeceğim' diyerek ant içenleriz. Biz hekimler, savaşta, salgında, depremde, selde, yangında 'önce hastam' diyerek, hastasını, canı ve cananının önüne koyarak büyük fedakarlıklarla, hayatını bu mesleğe adayanlarız." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kentteki hastaneleri ziyaret etti.

Vali Erin, ziyaretlerde sağlık çalışanlarının bayramını tebrik ederek çiçek verdi.

Doktorlar ve sağlık teşkilatı çalışanlarıyla buluşan Erin, onlarla sohbet etti.

Erin, hastane yetkilileriyle birlikte acil servisleri de gezerek, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.

YORUMLAR
500
2022 Malatya son dakika deprem! 14 Mart SON DEPREMLER Kandilli Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır, Elazığ'da bugün deprem oldu mu, nerede oldu? 2022 Malatya son dakika deprem! 14 Mart SON DEPREMLER Kandilli Malatya'da deprem mi oldu? Diyarbakır, Elazığ'da bugün deprem oldu mu, nerede oldu? ÖYKÜ GÜRMAN, BALTAYLA DONDURMA KESTİ ÖYKÜ GÜRMAN, BALTAYLA DONDURMA KESTİ

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Malatya, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:27:25. #1.13#
SON DAKİKA: Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement