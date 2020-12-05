Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika

Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi

05.12.2020 14:09

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, kayısının ardından meyvenin çekirdeği için de coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da, kayısının ardından meyvenin çekirdeği için de coğrafi işaret tescil belgesi alındı.

Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenen üçüncü coğrafi işaretli ürünü olan Malatya kayısısı ile ekonomik anlamda önemli kazanç elde eden kentte, bu meyvenin birçok alanda kullanılan çekirdeğinin de tescillenmesi için atılan adımlar sonuç verdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu, kayısı çekirdeğini "Malatya Kayısı Çekirdeği" adıyla tescilledi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya kuru kayısı üretiminde ve ihracatında Malatya'nın lider olduğunu söyledi.

Kayısı çekirdeğinin de önemli bir ihracat ürünü olduğunu dile getiren Özcan, bununla ilgili bir süredir ciddi çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Bu yıl nisan ayında Tarım ve Orman Bakanlığı ile görüşmeler yürüterek çekirdeğin "Güvenilir Gıda Listesi"ne dahil edilmesini sağladıklarını aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Malatya kayısı çekirdeğinin coğrafi işaret belgesini almak için 2018 Temmuz ayında müracaat etmiştik. Müracaatın ardından kentin farklı coğrafyalarından topladığımız çekirdekleri ilgili kurumlara gönderdik. Çekirdek için coğrafi işaret almaya hak kazandık. Türk Patent ve Marka Kurumundan Malatya Kayısı Çekirdeği Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni aldık." dedi.

Çekirdeğin tescillenmesiyle kent ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlanabileceğini belirten Özcan, Malatya kayısısının çekirdeğini dünyaya tanıtmak için ellerinden geleni yapacaklarını bildirdi.

Özcan, şunları kaydetti:

"Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenmiş olmasıyla beraber, Malatya kayısı çekirdeğinin tescillenmiş olması çok önemli. Bu belgeler, Avrupa'da ve dünyada çok önemli prestij belgeleridir. Malatya Ticaret Borsası olarak bu belgeyi aldık. Artık kayısı çekirdeğini hem ihracatta hem de iç piyasada daha fazla kullanılabilecek bir ürün haline getirmeye çalışacağız. Bu noktada da önemli çalışmalar hayata geçireceğiz."

Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi
Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi

Avrupa Birliği, Malatya, Patent, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya kayısısının ardından meyvenin çekirdeği de coğrafi işaret olarak tescillendi - Son Dakika


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