Alınan bilgiye göre, Sürgü Mahallesi Höyükoku mevkisi Sürgü Barajı kenarında bir kadının hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da bir kadın silahla başından vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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