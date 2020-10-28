Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı - Son Dakika

Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı

28.10.2020 15:39
Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı, System.String[]

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimi güçlendirmek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Hanımeli Pazarı'nı Gazi Parkı'nda hizmete açtı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, Kalbi Kadın Kooperatifi, üretimi güçlendirmek ve vatandaşların doğal ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçirdiği Hanımeli Pazarı'nı Gazi Parkı'nda hizmete açtı.

300 gönüllü üyesiyle kooperatif girişimciliğinde Malatya'da ilklere imza atan Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Kafe-Market, Uygulamalı Eğitim ve Üretim merkezinin ardından bu kez de Hanımeli Pazarı'nı hizmete açtı. Üretimi güçlendirmek, kadınların iş hayatında yer alması ve Malatya'da ki vatandaşların doğal ve yöresel ürünlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla açılan Pazar'da, vergi mükellefiyeti bulunmayan her bayanın tezgah açabilecek. Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek açılışı gerçekleştirilen ve kadınların el emeği göz nuru ürünleri ürünlerin sergileneceği Hanımeli Pazarı, her hafta Çarşamba günü vatandaşlara kapılarını açık tutacak. Evde karantinada bulunan Fahri Başkan Yıldız Güder'in katılamadığı Hanımeli Pazar'ının açılışına Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Sarıgül, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı ve çok sayıda kadın katıldı.

Hanımeli pazarına ilgi büyük oldu

Çini ve seramik ürünleri üreterek Hanımeli Pazar'ında satışa sunan Ece Eryüzlü isimli üretici, şunları söyledi:

"Çini ve seramik işi ile ilgileniyorum. 3 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçmişi çok eskiye dayanan bir sanat. Hem geleneksel anlamda hem de modern anlamda çalışıyoruz. Çok emek isteyen ve güzel bir sanat. Severek yaptığımız bir işi bu pazarda satışa sunuyoruz. İlk kez açılan pazarda bende tezgah açmaktan dolayı çok mutluyum. Hanımeli Pazarına ilgi büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Hanımeli Pazar'ında kendi el emeklerini sunduklarını dile getiren Naime Çiçek isimli üretici, "Bizlere bu tür imkanlar veren herkese teşekkür ediyoruz. İnsanlara doğan ürünler hazırladık. İnsanlarımızın teveccühü de çok güzel" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın yöresel ürünlerini vatandaşa sunan Arzu Taştan isimli üretici, "Böyle bir Pazar açılışını duyunca Battalgazi hanımlar olarak çalışıp, kazanıp ve ürettiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Çok mutluyuz. Aynı zamanda yazarım. Gıdalarla ilgili yemek kitabı yazıyorum. Teşekkür ediyoruz" derken, Nilgün Yüzel isimli üretici ise "El emeği göz nuru ürünler burada. Kadınlarımızın yüreğinden dökülen incilerin halkla buluştuğu yerdeyiz. Pazarımız çok güzel. Türkiye'de sayıları artması gereken bir Pazar. Malatya için uzun zamandan beri beklenen Pazar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurulan Pazar ile ev ekonomisine katkı sunduğunu belirten Nevin Güleski isimli üretici, "Evde kendi yaptığımız ürünleri bu güzel pazarda satışa sunuyoruz. Belediyemizden bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Evimize ve çocuklarımıza katkı sunuyoruz" derken, Gözlemeci Neriman Vural ise "Çok güzel bir Pazar olmuş. Gözleme yapıyorum. Pazarımıza herkesi bekliyoruz" dedi.

"Pazarımızda üreticiden direk tüketiciye ulaştırıyoruz"

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mercan Sarı da, "Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi, Battalgazi Belediyemize bağlı olarak hizmetine aralıksız devam ediyor. Bu kooperatifi kurarken üretken kadınlarımızın ürettiği ürünlere Pazar alanı oluşturmak bizim genel amacımızdı. Şu anda ilkini gerçekleştiriyoruz ve amacımıza ulaştık. Bu pazarda ürünler üreticiden direk tüketiciye ulaşıyor. Bu pazarda olan her şey çok doğal ve organik. Kadınlarımız bu ürünleri kendi elleriyle hazırlıyor. Bize bu imkanları sağlayan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e çok teşekkür ediyoruz. Bu pazarın kurulmasında Fahri Başkanımız Yıldız Güder'in büyük emekleri var. Bu emeklerinden dolayı kadınlarımız adına kendisine teşekkür ediyoruz. Pazarımız hayırlı ve uğurlu olsun. Tüm Malatyalıları buraya davet ediyoruz. Gelip görsünler, kadınlarımıza destek olsunlar. Kadınlarımız haftanın bir günü yani Çarşamba günü bu pazarlarda tezgah açabiliyorlar. Şu anda Gazi Parkı'nda hizmet veriyoruz. Kış şartlarından dolayı kadınlarımız rahat olamayabilirler. Başkanımızın bize ön gördüğü bir mekanda hanımlarımızı buluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Pazarımız hayırlı ve uğurlu olsun"

Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin açtığı Hanımeli Pazar'ının hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Battalgazi Belediye Başkanı Yardımcısı İsmet Sarıgül, "Öncelikle Covid-19 testinin pozitif olması sebebiyle evde karantinada olan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in kadınlarımıza selamlarını iletiyorum. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifimize bağlı üretken kadınlarımızın evde doğal ortamlarda hazırlamış oldukları ürünleri Gazi Parkı'nda ilkini hayata geçirdiğimiz Hanımeli Pazarı'nda vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Belirli periyotlarla devamını getireceğiz. Açılan pazarla hem üretime hem de kadınlarımızın ekonomisine destek oluyoruz. Projede emeği geçen başta Fahri Başkan Yıldız Güder olmak üzere tüm kadınlarımızın emeğine ve yüreğine sağlık. Bizde girişimci kadınlarımıza destek vermek amacıyla başkanımızın adına vereceğiz. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. - MALATYA

Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı
Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı
Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı
Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı
Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı

Battalgazi, Malatya, Pazar, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronaya yakalanan Cemal Enginyurt, helallik istedikten sonra sitem etti: İnsan değilsiniz Taş kırma makinesine düşen genç feci şekilde can verdi Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden Vestel, iki İngiliz beyaz eşya firmasını satın aldı Son Dakika! Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert sözler: Sende zerre kadar yürek varsa eşimle ilgili değil, benimle ilgili konuş Şömine süsü olarak kullandığı kafatası, 8 yıldır kayıp olan adama ait çıktı Son Dakika! Ermenistan ordusu Berde şehir merkezini vurdu: 21 kişi yaşamını yitirdi Erzincan'da 4,3 büyüklüğündeki deprem, bazı yapılarda çatlaklar oluşturdu Gözaltına alınan kadının iç çamaşırından uyuşturucu ve hassas terazi çıktı
Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı Emre Belözoğlu basın toplantısında kağıda değil, formaya imza attı         
15:09
Kaan Yıldırım'dan Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevap Kaan Yıldırım'dan Hadise ile evleneceği yönündeki iddialara cevap         
14:44
MEB 81 il müdürlüğüne gönderdiği kararla okullardaki sınav sürecini belirledi MEB 81 il müdürlüğüne gönderdiği kararla okullardaki sınav sürecini belirledi         
13:48
Merkez Bankası Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, "Dolardaki yükselişi öngörebiliyor muydunuz?" sorusuna böyle yanıt verdi         
13:40
Oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan eski Süper Lig oyuncusu Cevher Toktaş ilk duruşmada savunma yapmadı Oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan eski Süper Lig oyuncusu Cevher Toktaş ilk duruşmada savunma yapmadı         
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Charlie Hebdo dergisinin skandal karikatürüne sert tepki: Ahlaksızlar, namussuzlar         
13:00
İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım İnşaatta elleri ve ayakları bağlı bulunan kız itiraf etti: Her şeyi kendim planladım         
12:45
Saadet Işıl Aksoy, bebeğinin yüzünü neden göstermediğini açıkladı: Sapıklar varken paylaşmam Saadet Işıl Aksoy, bebeğinin yüzünü neden göstermediğini açıkladı: Sapıklar varken paylaşmam         
12:24
Hayatını bu işten kazanıyor! Görme engelli genç, çektiği fotoğraflarla büyülüyor Hayatını bu işten kazanıyor! Görme engelli genç, çektiği fotoğraflarla büyülüyor         
11:57
Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi Turizm sektöründen istifa edip Manisa'ya yerleşen girişimci hem kendi hem de köylünün hayatını değiştirdi         
11:55
Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü Gözü dönmüş eş, aldattığından şüphelendiği 17 yıllık karısını boğarak öldürdü         
11:49
İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor İlçenin girişindeki nüfus kısmı boş tabelayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor         
11:35
Özel derste istismarın cezası kesildi! Fizik öğretmenine 25 yıl hapis Özel derste istismarın cezası kesildi! Fizik öğretmenine 25 yıl hapis         
11:21
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Bülent Çaplı, sessiz sedasız istifa etti         
11:01
Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım Sokak ortasında kangal dehşeti! Küçük Batuhan o anları anlattı: Bana saldırdı, ben de onun boğazını sıktım         
10:27
Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı Minik Leyla'nın ölümündeki kan donduran detaylar gerekçeli kararla ortaya çıktı         
10:04
Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi Ünlü model Emily Ratajkowski çırılçıplak hamilelik pozu verdi         
21:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2020 15:48:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'nın ilk 'hanımeli pazarı' açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei