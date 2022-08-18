Bir süre sonra tarım arazisi ve bahçelere sıçrayan yangını fark eden çevredekiler, durumu yetkililere bildirdi.

Kaynak: AA

Tepebaşı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da çıkan yangında 90 dönüm arazi zarar gördü - Son Dakika

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