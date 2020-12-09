Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak beğendiği fotoğraflar için oy kullandı.

Özcan, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışından çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ramazan Özcan, yaşam kategorisinde Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Onur Çoban'ın " Ermenistan'ın Gence saldırısı" isimli fotoğrafa oy kullandı.

Fotoğrafların kendisinde çok farklı duygular uyandırdığını belirten Özcan, fotoğraflarda emeği geçen muhabir ve foto muhabirlerine teşekkür etti.