Son Dakika Haberleri: Malatya trafik kazası: 1 yaralı
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Malatya trafik kazası: 1 yaralı

2 saat önce

Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Malatya trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya- Elazığ kara yolu Erenli Mahallesi mevkisinde, Ömer Lütvi Akbaba idaresindeki 80 DF 310 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Mehmet Öz yönetimindeki 06 BHN 898 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Mehmet Öz yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: AA
Erenli, Elazığ, Malatya, Güncel
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