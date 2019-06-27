Malatya trafik kazası: 1 yaralı
2 saat önce
Malatya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:11 Kaynak: AA
'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya- Elazığ
kara yolu Erenli
Mahallesi mevkisinde, Ömer Lütvi Akbaba idaresindeki 80 DF 310 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen Mehmet Öz yönetimindeki 06 BHN 898 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücü Mehmet Öz yaralandı.
Yaralı sürücü, 112 Acil Servis
ekiplerince Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırıldı.
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