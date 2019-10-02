Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Karabulut

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kongresi'nde "Doğada Hayat Var" kitabını imzaladı.



Biyokimya alanında yaptığı önemli çalışmalarla dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Karabulut'un üçüncü kitabı "Doğada Hayat Var" kitabında sağlığın kısa tarihinden başlayıp insan vücudu için yararlı yiyeceklere kadar uzanan bilgiler yer alıyor. 5. Uluslararası Avrasya Doğal Beslenme, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kongresi kapsamında imza günü düzenleyen Karabulut, "Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de geçen ayet ve hadislerden, ilahiyatçı hocalarımızdan da destek aldık. Bir takım ürünlerin içinde 'bu var'dan öte direkt literatüre dayalı bilgilerle yaptığımız bir çalışmadır. Bu çalışmanın okuyucuya cep kitabı olarak da açılmış olması 'Doğada Hayat Var'ın aslında sağlığın hem doğada bulunduğunu, doğal gıdalarla bugüne yetişmiş olması, yetiştirilen ürünlerin de tamamen kanserojen maddelerden uzak yetiştirilebileceğiyle ilgili öneriler var. Kadınlarımızın mutfak bilgilerinde kullanabileceği bilgiler, öğrencilerin kullanabileceği, beyefendilerin okuyabileceği bir kitap oldu" dedi.



İmza gününde yurt dışından gelerek kitaba yoğun ilgi gösteren yabancı misafirler de dikkat çekti. - ANKARA