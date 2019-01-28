Son Dakika Haberleri: Malatya Türküleri' Konserine Yoğun İlgi

Malatya Türküleri' Konserine Yoğun İlgi

27 dakika önce

Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Banazı Kültür ve Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen 'Malatya Türküleri' konseri izleyenlere türkü ziyafeti yaşattı.

Malatya Türküleri' Konserine Yoğun İlgi, System.String[]
Yeşilyurt Belediyesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile Banazı Kültür ve Sanat Derneği iş birliği ile düzenlenen 'Malatya Türküleri' konseri izleyenlere türkü ziyafeti yaşattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın yanı sıra sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda düzenlenen konserde söylenen yöresel türkülere davetlilerde de zaman zaman eşlik etti.

Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı, Banazı Kültür ve Sanat Derneği Koro Şefi Selahattin Yalçınkaya ile sanatçıların seslendirdikleri birbirinden eşsiz parçalar davetlilerden yoğun alkış aldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 1,5 saat süren konserin sonunda Koro Şefi Selahattin Yalçınkaya ile diğer sanatçıları tek tek kutlayarak tebrik etti.

Yeşilyurt Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal etkinliklere her zaman önem verdiklerini ve desteklediklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Öncelikle Banazı Kültür ve Sanat Derneği Korosuna, Şef Selahattin Yalçınkaya ile sanatçı kardeşlerimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Türküler bizim özümüz, değerimiz ve bizi biz yapan değerlerin başında gelmektedir. Malatya türküleri ise her zaman gönüllerimiz ve kalplerimizde farklı bir önemi ve değeri vardır. Türkülerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma gibi sorumluluklarımızı bu tür konserlere destek vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir yandan seçim süreci diğer taraftan ilçemizi büyütmek için yatırımlarımıza devam ettiğimiz bu dönemde söylenen birbirinden güzel türkülerle ruhumuzu ve zihnimizi dinlendirme fırsatı yakaladık. 'Müzik ruhun gıdasıdır' diye bir söz vardır, bizlerde müziğin o güzel tarafını hayatımıza dahil etmeye çalışıyoruz. Konseri izlemeye gelip türkülerimize sahip çıkan kıymetli vatandaşlarımıza da ayrıca şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:02 Kaynak: İHA

Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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