Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı - Son Dakika
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Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı

12.08.2022 17:46
Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kentte yapılması planlanan 82 okul için protokol imzalandı.

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, kentte yapılması planlanan 82 okul için protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Ocak 2020 Elazığ depreminden sonra Malatya'da binlerce binanın yanı sıra birçok okul binasında da ağır hasar meydana geldi.

Söz konusu okul binalarının yıkılarak yerine yenilerinin yapılması amacıyla Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce protokol hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hulusi Şahin, kentin deprem gerçeğiyle karşı karşıya olduğunu hatırlattı.

Türkiye'de hemen hemen hiçbir yerde olmadığı kadar çok miktarda yık-yap programından tahsisler yapıldığını aktaran Şahin, "122 okul sıfırdan yapılacak. Bunların ödenekleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilimize tahsis edilmiş ancak 2022 yılının yarısını da geçmemize rağmen çeşitli sebeplerle okulların büyük çoğunluğu hala ihale edilebilmiş değil. Bunların proje maliyetleri yaklaşık 2 milyar Türk lirası civarında. Böyle bir ekonomik büyüklüğün tenkis edilme ve elimizden kaçma tehlikesi de söz konusuydu. Dolayısıyla ben göreve gelince hızlı bir şekilde bu ihale süreçlerini yapıp, yıl sonuna kadar bunların sahiplerinin belirlenmesi ve işlerin dağıtılması gereği için bir seferberlik başlattık." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesinin kendilerine destek verdiğini aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Bu paylaşım neticesinde Milli Eğitim'in payına düşen 82 okulun teknik çalışmalarını Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yürütülmesi. Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bir taraftan çalışıyor, TOKİ kendi ihalelerini yaptı, başka kurumlarımız da kendi üzerine düşenleri şu anda yapıyor. Hızlı bir çalışmayla inşallah sonbahara tüm ihalelerimizi yaparak bu ödeneğin, bu büyük ekonomik büyüklüğü kaçırmayacağız. Hem okullarımız çok daha yeni, depreme dayanaklı, eğitime hazır hale gelecek hem de şehir ekonomisi çok büyük bir rahatlamaya kavuşacak."

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da yapılacak okullara teknik destek vereceklerini belirtti.

???????İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir ise kentte, 122 okulun inşa edilmesinin planlandığını, bunlardan 82'si için protokol hazırladıklarını kaydetti.???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da yapılmasa planlanan 82 okul için protokol imzalandı - Son Dakika
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