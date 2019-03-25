Malatya'ya Yakışır Bir İtfaiye Binası İnşaa Ediliyor

İtfaiye Merkez binası inceleme gezisine Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, MESTON Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Daire Başkanları ile şube müdürleri katıldı.

Polat: Modern bir itfaiye binası yapıyoruz

İnceleme gezisi sırasında kısa bir konuşma yapan Başkan Polat, "Allah Milletimizi ve Devletimizi doğal afetlerden korusun. Ama olası afetlere karşıda gerekli tedbirleri almamız gerekir. Büyükşehir Belediyesi olarak olası afetlere karşı daha güçlü bir şekilde müdahale edebilmek için kendimizi günün ve çağın şartlarına göre yenilememiz gerekiyor. Bu hazırlıklar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyemiz için şehrin hem doğusuna hem de batısına yeni ve modern itfaiye binası yapımı için çalışmalar başlattık.

Şehrin batısında başlatmış olduğumuz itfaiye binasında çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Bu çalışmalarımız sonucunda Malatya'ya yakışır bir itfaiye binası kazındırmış olacağız. İtfaiye teşkilatımız ne kadar güçlü olursa, ekipmanlar açısından teknolojiyi takip edebilirsek olası afetlere anında ve hızlı bir şekilde müdahale imkânına kavuşmuş oluruz. Rabbim itfaiye personellerimize güç kuvvet versin" dedi.