Son Dakika Haberleri: Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışında Büyük Yara Aldı

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışında Büyük Yara Aldı

8 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grup da Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ile deplasmanda berabere kaldı.

Malatya Yeşilyurt Belediyespor Şampiyonluk Yarışında Büyük Yara Aldı, System.String[]
Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 2. grup da Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Şanlıurfa Belediyespor ile deplasmanda berabere kaldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligin 22. haftasında deplasmanda karşılaşan Malatya Yeşilyurt Belediyespor, 90 dakika sonunda rakibiyle 0-0 berabere kaldı. Malatya Yeşilyurt Belediyespor, aldığı beraberlikle şampiyonluk yarışında büyük yara alırken, karşılaşmada zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Her iki takımında yapmış olduğu baskılı ataklar golle sonuçlanmayınca 90 dakika sonunda her iki tarafta sahadan bir puanla ayrıldı. 2.Grup lideri Şarkışla Belediyespor ise sahasında Kilis Belediyespor'u 4-1 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı.

Malatya'nın BAL'daki diğer temsilcisi Pütürge Belediyespor ise sahasında ağırladığı Araban Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 06:09 Kaynak: İHA

Futbol, Malatya Yeşilyurt, Malatya, Spor
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