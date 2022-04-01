Malavi'de çocuk felcine karşı 2,8 milyon çocuk aşılandı - Son Dakika
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Malavi'de çocuk felcine karşı 2,8 milyon çocuk aşılandı

01.04.2022 12:50
Malavi'de çocuk felcine karşı 2,8 milyon çocuk aşılandı

Malavi'de şubat ayında bir çocuk felci vakası görülmesi sonrası başlatılan aşı kampanyasında 2,8 milyondan fazla çocuğu aşı uygulandı.

Malavi'de şubat ayında bir çocuk felci vakası görülmesi sonrası başlatılan aşı kampanyasında 2,8 milyondan fazla çocuğu aşı uygulandı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, Malavi'de geçen ay başlatılan çocuk felci aşısı kampanyasının ilk turunun tamamlandığı kaydedildi.

Aşılama kampanyasında 5 yaşın altındaki 2,8 milyondan fazla çocuğun ağız yoluyla çocuk felci aşısını aldığı kaydedildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), ülkede 6,9 milyon çocuğun aşılanmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

Salgın ilan edildi

17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocuğun çocuk felci geçirmesinin ardından alarm durumuna geçen ülkede, salgın ilan edilmişti.

DSÖ, bunun " Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı. Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

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Çocuk felci, Malavi, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malavi'de çocuk felcine karşı 2,8 milyon çocuk aşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malavi'de çocuk felcine karşı 2,8 milyon çocuk aşılandı - Son Dakika
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