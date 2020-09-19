Malazgirt'te "19 Eylül Gaziler Günü" törenle kutlandı - Son Dakika

Muş'un Malazgirt ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Jandarma Teğmen Fatih Can, törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Törene katılan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, gaziler ile sohbet ederek günlerini kutladı.

Törene, Malazgirt Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Okay Suna, Belediye Başkan Vekili Hasan Çakan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Uysal, Konakkuran Belediye Başkanı Abdurahman Ömeroğlu, İlçe Emniyet Müdürü İlker Ekşi, Anadolu Avrasya Gazi Şehit Aileleri Malazgirt İlçe Başkanı Şükrü Öğreten, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, STK'lar ve gaziler katıldı.