Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın - Son Dakika
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Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

22.05.2022 11:58
Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

PETALİNG JAYA, 22 Mayıs (Xinhua) -- "Çekilmiş çay" anlamına gelen Teh Tarik, Malezya'da en sevilen içeceklerden biri. Çay ve konsantre süt, içeceğin ana bileşenlerini oluşturuyor.

PETALİNG JAYA, 22 Mayıs (Xinhua) -- "Çekilmiş çay" anlamına gelen Teh Tarik, Malezya'da en sevilen içeceklerden biri. Çay ve konsantre süt, içeceğin ana bileşenlerini oluşturuyor. Malzemeler bir kaptan öteki kaba birkaç defa doldurulup boşaltılarak iyice karıştırılıyor. Çay ve süt aroması harmanlanınca sade ve yumuşak bir tat ortaya çıkıyor.

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik içen bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik yapan bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde Teh Tarik yapan bir kişi, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde bir kişi elindeki bir bardak Teh Tarik'i gösteriyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde, bir masa üzerinde iki bardak Teh Tarik görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın

Malezya'nın Selangor eyaletinin Petaling Jaya şehrinde bir kupa dolusu Teh Tarik görülüyor, 18 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zhang Wenzong/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

18 mayıs, Malezya, Mayıs, Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malezya'da Ünlü Teh Tarik Çayının Tadına Bakın - Son Dakika


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