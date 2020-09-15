Mali'de Türkiye'nin de destek verdiği geçiş süreci müzakereleri ilerliyor - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, anayasal düzenin tesisi için görüşmelerde bulunduğu Mali'de, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP), geçiş sürecinin detaylarını Batı Afrikalı Devletler Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ile müzakere edecek.

CNSP, sivil geçiş süreci için kendilerine 15 Eylül'e kadar süre tanıyan ECOWAS heyeti ile Gana'nın başkenti Akra'da bir araya gelecek.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk ayağı Mali'de, darbeden sonra atılacak adımları görüşmek üzere 9 Eylül'de CNSP üyeleriyle bir araya gelmişti.

Anayasal düzenin tesisi için Türkiye'nin her zaman Mali halkının yanında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bu kapsamda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Mali Özel Temsilcisi ve BM Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA) Başkanı Mahamat Saleh Annadif ve Afrika Birliği Mali ve Sahel Yüksek Temsilcisi Pierre Buyoya'yla da görüşmüştü.

Çavuşoğlu'nun Mali'deki temaslarından bir gün sonra CNSP, geçiş sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmak üzere toplumun farklı unsurlarıyla masaya oturdu.

CNSP, Bamako'da 10-12 Eylül arasında süren bu görüşmelerin kapanış oturumunda, geçiş sürecinin detaylarının yer aldığı bir şartı kamuoyuyla paylaştı.

Kapanış oturumuna, Türkiye'nin Bamako Büyükelçisi Murat Mustafa Onart da katıldı.

CNSP lideri Assimi Goita imzalı şarta göre, geçiş süreci 18 ay olacak ve bu sürenin sonunda seçimlere gidilecek. Sürece liderlik edecek cumhurbaşkanı asker ya da sivil olabilecek.

Muhalefetten tepki

Muhalefet platformu M5 RFP ise şartın Mali halkının görüşlerini yansıtmadığına dikkati çekerek çoğunluğun sivil bir cumhurbaşkanı istediğini belirtiyor.

M5 RFP, askeri, bu süreci kendi çıkarına kullanarak iktidara gelme amacı gütmekle suçluyor.

ECOWAS 1 yıllık geçiş süreci istemişti

ECOWAS ise 7 Eylül'de Nijer'de yaptığı olağan zirvesinde, geçiş sürecinin en fazla 1 yıl olması yanında sivil bir cumhurbaşkanı ve başbakan istediğini duyurmuştu.

Cuntaya yol haritası belirlemesi için 15 Eylül'e kadar süre veren ECOWAS, 14 üye ülkenin hava ve kara sınırlarını Mali'ye kapatması ve bu ülkeyle ekonomik ve ticari ilişkilerini durdurmasını içeren yaptırımların da ancak bu şartların yerine getirilmesiyle kademeli kaldırılacağını belirtmişti.

Askeri darbe

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda 18 Ağustos Salı günü ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını açıklamıştı.