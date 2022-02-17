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Mali'den çekilecek Avrupalı askerler, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacak - Son Dakika

Mali'den çekilecek Avrupalı askerler, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacak

17.02.2022 15:15
Mali'den çekilecek Avrupalı askerler, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'de Tabuka Görev Gücünde yer alan Avrupa ülkelerinin askerlerinin, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacağını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Mali'de Tabuka Görev Gücünde yer alan Avrupa ülkelerinin askerlerinin, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacağını belirtti.

Macron, Elysee Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Mali'deki Fransız askerlerinin kademeli şekilde geri çekileceklerini ancak Sahel bölgesinden tamamen çekilmeyeceklerini ifade eden Macron, Sahel şeridine komşu olan ülkelerin topraklarına farklı terör örgütlerinin konuşlanmak istediğini savunarak bu ülkelere terörle mücadele konusunda destek vermek için bölgede kalacaklarını belirtti.

Mali'deki Tabuka Görev Gücünde yer alan Avrupa ülkeleri askerlerinin, Nijer makamlarının mutabakatı üzerine Nijer'in Mali'ye yakın sınır bölgesine konuşlandırılacağını ifade eden Macron, Mali ile Fransa arasında son dönemde yaşanan diplomatik krize atıfta bulunarak "Fransa ve Avrupalı müttefikleri, stratejisini ve gizli ajandasını paylaşmadığı yetkililerin yanında askeri olarak angaje kalamaz." ifadesini kullandı.

Böylece Macron'un kararıyla Fransa'nın Mali'deki Gossi, Menaka ve Gao askeri üslerini 4 ila 6 ayda kapatması bekleniyor.

Macron Afrika'daki Fransa karşıtlığının dışarıdan fonlandığını iddia etti

Macron, bir gazetecinin sorusu üzerine, Fransa'nın Mali'de 9 yıllık askeri varlığını "başarısızlık" olarak nitelendirilmesi yönündeki yorumları kabul etmediğini söyledi.

Emmanuel Macron, Sahel bölgesinde yükselen Fransa karşıtlığının dışarıdan fonlandığını iddia etti.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, on yıldan fazladır terörle mücadelenin Afrika'nın önemli sorunu haline geldiğini, kıtanın terör yuvası olmasını istemediğini belirtti.

Avrupa'nın terörle mücadele etmek için Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesinden duyduğu memnuniyet dile getiren Sall, bu mücadelenin küresel düzeyde yapılması ve sadece Afrikalılara bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Macron'un ev sahipliğine dün akşam Elysee Sarayı'nda Avrupalı ve Afrikalı liderlerin Sahel'deki durumu görüşmek üzere bir araya gelmesinin ardından ortak yazılı açıklama yapılmıştı.

Geçiş hükümetinin birçok engeli nedeniyle Kanada, Barkhane Operasyonu ve Tabuka Görev Gücünde yer alan Avrupa ülkelerinin, Mali'de etkili şekilde terörle mücadeleyi sürdürmesi için siyasi ve hukuki şartların artık bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu nedenle Avrupa ülkeleri ile Kanada'nın askerlerini "koordineli" şekilde Mali'den geri çekme kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamaya Fransa, Almanya, Belçika, Benin, Kanada, Fildişi Sahili, Danimarka, Estonya, Gana, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moritanya, Nijer, Norveç, Hollanda, Portekiz, Çekya, Romanya, Senegal, Slovakya, Slovenya, İsveç, Çad, Togo, Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB Komisyonu ve Afrika Birliği Komisyonu imza atmıştı.

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te Sahel bölgesinde Barkhane Operasyonu'nu başlatmıştı. Fransa'nın Sahel bölgesinde 4 bin 300 askeri bulunuyor.

Takuba Görev Gücü, Sahel'deki terör sorununu ortadan kaldırmak amacıyla Fransa'nın girişimiyle 2020'de kurulmuştu.

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Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Nijer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mali'den çekilecek Avrupalı askerler, Nijer'in Mali sınırına konuşlandırılacak - Son Dakika


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