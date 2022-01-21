Mali hava sahası yeniden MINUSMA'ya açıldı - Son Dakika

Mali, bir süredir kapalı tuttuğu hava sahasını Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA) uçuşlarına yeniden açtı.

MINUSMA'dan yapılan yazılı açıklamada, Bamako ile devam eden verimli görüşmeler neticesinde yeniden Mali hava sahasının kullanılmaya başlanacağı duyuruldu.

Açıklamada, MINUSMA'nın terörle mücadelede Mali'yi desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Mali'de 24 Mayıs 2021'de darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, 2 Ocak'ta, demokratik seçimleri 5 yıl erteleme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Cuntanın seçimi 5 yıl erteleme kararının ardından düzenlenen Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) zirvesinde, ECOWAS ülkelerinin Bamako büyükelçilerini geri çağırması, Mali'nin Batı Afrika Devletleri Merkez Bankasındaki (BCEAO) varlıklarının dondurulması, ekonomik yardımların durdurulması, temel ihtiyaç maddeleri ve tıbbi malzemeler haricinde Mali ile her türlü ticari ilişkinin askıya alınması ve ECOWAS ülkelerinin Mali'ye sınırlarını kapatması kararı alınmıştı.

Aralarında sınır komşularının da bulunduğu 13 ülkenin Mali'ye sınırlarını kapatmasının ardından Bamako yönetimi yeni bir uçuş düzenlemesine gideceğini duyurmuştu.

MINUSMA da yeni düzenleme netleşene kadar tıbbi gereksinimler haricinde Mali hava sahasına yapacağı uçuşları askıya almıştı.

Almanya'dan Nijer'e gitmek üzere havalanan Alman askeri uçağının Mali hava sahasını kullanmasına izin verilmemişti.

Mali'nin kuzey ve iç kesimlerinde konuşlu MINUSMA'da, Ermenistan'dan Zambiya'ya 61 ülkeden 15 binden fazla asker ve polis görev yapıyor.

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıyla kurulmuştu.