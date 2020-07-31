Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı - Son Dakika

Malkara'da zincirleme kaza 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşürülen karayolunda 4 aracın karıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Tekirdağ-Malkara karayolunun yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Küçükhıdır rampasında meydana geldi. Malkara yönüne giden Aygün Bayram yönetimindeki 59 YH 171 plakalı otomobil sürücüsünün, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden Mehmet Ali Höyük'ün kullandığı 34 JZ 1649 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Höyük'ün kullandığı otomobilde önünde giden Enes Babacan yönetimindeki 34 HA 2437 plakalı otomobile çarptı. Ümit Köse'nin kullandığı 34 VT 7022 plakalı otomobil ise Aygün Bayram'ın kullandığı otomobile çarptı.

Zincirleme kazada Bayram'ın kullandığı otomobilde bulunan Halime Bayram ile Zeynep Bayram yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, kaza kırım ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptığı yaralıları Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle İstanbul- Çanakkale karayolu yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı.

'ARKADAN GELEN ARAÇ BANA, BEN ÖNDEKİNE ÇARPTIM'

Arkasından gelen aracın süratli olduğunu ve kullandığı araca arkadan çarptığını söyleyen Mehmet Ali Höyük, 'Biz normal olarak sol şeritten geliyorduk. Arkamızdan gelen araba çok süratli geliyordu. Süratle gelen araba ilk bize vurdu. Bizde önümüzdeki arabaya vurduk. Daha sonra süratli gelen araba diğer arabalara falan çarptı. Ne oldu nasıl oldu anlayamadık. Birden karıştı burası dedi.

'HER ŞEY BİR ANDA OLDU, 4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ'

Kazanın zincirleme olduğunu söyleyen yolculardan Emin Düzel, 'Biz İstanbul istikametinden İpsala istikametine gidiyorduk. Ne oldu anlamadık. Arkadan gelen araç önce bize vurdu. Daha sonra atladı, öndekine vurdu. Biz de önümüzdeki araca vurduk. Zincirleme bir kaza oldu, 4 araç bir birine girdi. Bir anda oldu. Biz de anlayamadık nasıl oldu dedi.