Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Erdemli siyaset yapmayı hedef almalıyız. Koşullar ne olursa olsun, daima sevgi kazanacak dedik. Sevgiyi, saygıyı göstermezseniz sonrakilerde saygı göstermezler" diye konuştu.



Maltepe Belediye Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantıları başladı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, yılın son meclis toplantısının açılış konuşmasını yaptı. Türkiye genelinde bu yıl yerel seçimleri gerçekleştirdiklerini, Maltepe'de ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde halkın takdirinin sandığa yansıdığını belirten Kılıç, "Halka hizmet vermek için geçmiş dönemde bu çatı altında görev yapan arkadaşlarıma, bu dönemdeki arkadaşlarıma şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Ülkenin kalkınmasına katkı sunan, emek veren yerel yöneticilerin hepsine başarılar diliyorum. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bırakıyoruz. Yeni yılda birlik, beraberlik ve kardeşliğin hakim olmasını diliyorum" dedi.



"Erdemli siyaset"



Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını taşıyan külliyenin temel atma törenine katıldıklarını, Kenan Evren Kışlası'nın Türkiye'nin en saygın kurumlarından biri olan Marmara Üniversitesi'ne verildiğini söyleyen Başkan Kılıç, şunları kaydetti:



"Maltepemiz, öğrenci ilçesi olması noktasında emin adımlarla ilerliyor. Marmara Üniversitesi kampüsünün Maltepe'de kurulacak olması göğsümüzü kabarttı. Kuru eleştirilerden, kısır döngülerden ülkemizin kurtulması gerekiyor. Bu tesislerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ederim. Son bir yıldır buranın planlaması yapıldı. Kim Maltepe'nin kalkınmasına, ekonomik döngünün işlemesine katkı sunuyorsa, önümü ilikler, eğilirim. Tartışmaların Maltepe'ye hiçbir şey kazandırmadığını gördük. Erdemli siyaset yapmayı hedef almalıyız. Koşullar ne olursa olsun, daima sevgi kazanacak dedik. Sevgiyi, saygıyı göstermezseniz sonrakilerde saygı göstermezler. SGK Şehit Erol Olçok Kampüsü açılışına da katılmıştım. Devlet terbiyesi bunu öngörür. Gönül rahatlığıyla bu çalışmalarımıza, sizlerin desteğiyle devam edeceğim."



Ekonomi forumuyla çözüm önerileri sunuldu



Türkiye'deki ekonomik krize karşı somut adım atıp, Maltepe Ekonomik Forumu'nu gerçekleştirdiklerini, iki gün süren çalıştaya Türkiye'den ve uluslararası arenadan saygın ekonomistlerin katıldığını ifade eden Kılıç, "Yerel yönetimler olarak bir sıkıntı varsa ki var, bizimde bu konuda önerilerimiz olmalı düşüncesiyle yola çıktık. Verimli bir toplantı oldu. Maltepe'ye yakışır olgunlukta, çok güzel önerilerin getirildiği bir toplantıya ev sahipliği yaptık. Dünyadaki en saygın 10 ekonomistten biri olan Prof. Daron Acemoğlu'nu, Amerika'daki çalışma ofisinden video konferans yöntemiyle konuk ettik. Acemoğlu, geniş yelpazede bir değerlendirmede bulundu. CHP Genel Başkanı sayın Kemal Kılıçdaroğlu, toplantılarımızı baştan sona takip etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de toplantılarımıza katkı verdi" diye konuştu. Toplantı, gündemde yer alan maddelerin ilgili komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL