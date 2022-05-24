MALTEPE BİLGİ EVİ BAKAN KASAPOĞLU'NUN KATILIMIYLA AÇILDI

? Zeytinburnu Belediyesi 8'inci Bilgi Evi'ni Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla Maltepe Mahallesi'nde açtı. Açılışta konuşan Bakan Kasapoğlu, 'Bilgi Evi gençlerimizin kültürel alanda, sanatta, sporda kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı bizleri hakikaten heyecanlandıran, gururlandıran bir çalışma. Emeği geçenleri tebrik ediyorum' dedi.

Maltepe Mahallesi'nde 3 bin 50 metrekarelik alan inşa edilen Bilgi Evi'nde gençler müzik, görsel sanatlar, beceri, akıl ve zeka oyunları, bilim, drama ve sahne sanatları atölyesi olmak üzere 6 alanda yetenekleri doğrultusunda eğitim alma imkanı yakalayacak. Aynı zamanda 2 dönümlük arazi üzerinde tohumdan hasata ekim ve dikim faaliyetleri yapılabilecek.

KASAPOĞLU: BİZLERİ JEYECANLANDIRAN BİR ÇALIŞMA

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, 'Bilgi Evi gençlerimizin kültürel alanda, sanatta, sporda kendilerini geliştirebilecekleri bir yaşam alanı. Ailelerin birlikte vakit geçirebileceği buluşma alanı. Hem içeriğiyle hem mimarisiyle bizleri hakikaten heyecanlandıran, gururlandıran bir çalışma. Bu vesileyle başta Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a, ekibine, emeği olan herkese tebriklerimi iletiyorum. Zeytinburnu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum' diye konuştu.

YETENEKLERİN KEŞFİNİ HİÇBİR ŞEKİLDE TESADÜFE BIRAKMA NİYETİMİZ YOK

Dr. Kasapoğlu, 'Eskiden Türkiye'nin temsil edeceği sporcu bile bulamadığı branşlarda artık altın madalyalarıyla tüm dünyaya 'güçlü Türkiye' mesajını ilan eden sporcularımız var. İşte bu bizim spor ve genç odaklı siyasetimizin bir ürünüdür. Ülkemizde milyonlarca gencimizi daha güçlü bir şekilde yetiştirme adına özellikle iş birliklerimizi artırıyoruz. Bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı önemli paydaşlarımızdan bir tanesidir. Artık yeteneklerin keşfini hiçbir şekilde tesadüfe bırakma niyetimiz yok. O yüzden yetenek taraması ve spor yönlendirme projemiz var. Bu proje vesilesiyle 3 bine yakın gencimizin yetenek taramasını gerçekleştirdik. Yetenekli gençlerimizi daha güçlü şekilde hazırlama çalışmalarımız da tüm hızıyla sürüyor? ifadelerini kullandı.

ARISOY: GENÇLER YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise 'Amacımız çocuklarımızın kendilerini, yeteneklerini keşfedebilecekleri hayal kurabilecekleri ve bu hayaller üzerine çalışabilecekleri ortamlar inşa etmekti. Bizim gibi ilçe belediyelerinde böyle 17 yıl ısrarla yürüyen bir projeyi çok nadir görürsünüz. Bunun büyük müsebbibi bu işe sahip çıkan değerli hemşerilerimizdir. Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliğimizdir. Gerçekten öğretmenlerimizle iyi çalışılmış, emek verilmiş bir model ortaya koyduk. Çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili her bir işi büyük bir aşkla, şevkle tamamen seferberlik ve gönüllülük içinde yapıyoruz. Her zaman gurur kaynağımız ama aynı zamanda da motivasyon kaynağımız' dedi.