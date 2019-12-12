Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

İstanbul Maltepe 'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var