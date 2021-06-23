Maltepe'de doğal afetlere karşı dev adım - Son Dakika

Maltepe Belediyesi, olası deprem riskine karşın AKUT Vakfı ile iş birliği protokolü imzaladı.

Maltepe Belediyesi, Kartal'da meydana gelen 4.2 şiddetindeki depremin ardından harekete geçti. Yıllardır doğal afetlerdeki başarılı kurtarma çalışmalarıyla adından söz ettiren AKUT Vakfı ile protokol imzalayan Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçedeki afet koordinasyon çalışmalarını birlikte sürdürme kararı aldı. İmzalanan protokole göre, ilçedeki gönüllülere eğitim verilmesi ve belediyenin arama-kurtarma biriminin yeniden yapılandırılması sağlanacak.

Maltepe Belediyesi 2020 yılında açtığı Maltepe Afet Eğitim Merkezi'ni yeniden yapılandırmak ve yaklaşan deprem tehlikesine karşı ilçedeki önlemleri arttırmak için harekete geçti. Yıllardır başarılı arama-kurtarma çalışmalarıyla adından söz ettiren AKUT Vakfı ile Cumhuriyet Parkı'nda 8 maddelik bir işbirliği protokolü imzalandı. İmza törenine Belediye Başkanı Ali Kılıç, Sivil Savunma Uzmanlığı yetkilileri, AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki, AKUT Vakfı 2. Başkanı Saydun Gökşin, AKUT Vakfı yetkilileri ve gönüllüler katıldı. Protokole göre belediye,Türkiye'deki ve ilçedeki doğal afetlere müdahalede bulunulması, ilçedeki afet merkezinin yeniden yapılandırılması ve ilçedeki gönüllülere eğitim verilmesi gibi kapsamlı çalışmaları AKUT ile yürütme kararı aldı.

"İLK ADIMI BİZ ATIYORUZ"

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Bir ülke gerçeğimiz var, İstanbul gerçeğimiz var, Maltepe gerçeğimiz var. Ülkemiz fay hattı üzerinde ama ne yazık ki yıllardır yaşanan tüm acı tablolara rağmen gerekli tedbirler alınmıyor. Maltepe Belediyesi bu aşamada bir adım atarak önce kendi bünyesinde bir arama kurtarma ekibi kurmuştur. Arkadaşlarımız İzmir'deki son deprem başta olmak üzere birçok çalışmada görev aldılar, ellerinden geldiğince katkı sundular ancak gördüğümüz şu ki bu süreci daha profesyonel kadrolarla birlikte planladığınız da amacınıza ulaşmış oluyorsunuz. Beğenerek çalışmalarını takip

ettiğimiz AKUT, sadece ülkemiz içerisinde değil ülke sınırları dışında da, dünya çapında başarılı işlerin altına imza atıyor. Dolayısıyla Maltepe Belediyesi olarak böyle bir kurum yanımızdayken bu kurumla birlikte planlamalar yapmanın doğru olduğunu düşündük." dedi.

"TOPLANMA ALANLARINI ÇOĞALTACAĞIZ"

Konuşmasında Maltepe'nin her gün biraz daha nüfusunun arttığına dikkat çeken Ali Kılıç şunları söyledi: "18 mahallemizde toplam 55 adet toplanma toplanma alanımız var. Bu sayıları çoğaltmak mümkün. Gördüğümüz kadarıyla birçok hemşerimiz bu toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyor. Dolayısıyla 18 mahallede çalışma yapmamız, ekipleri kurmamız, gönüllüler ordusu oluşturmamız gerekiyor. Biliyorsunuz bu tür durumlarda ülkemizde daha çok kaos yaşanıyor. İşte AKUT gibi profesyonel bilgisi olan kurumlar var. Maltepe Belediyesi olarak bu işbirliği protokolünü imzalayıp ilçemizden başlayarak bu çalışmayı özellikle ön plana çıkarıp hemşerilerimize hizmetimizi sürdürmek istiyoruz. Anadolu Yakası'ndaki bizlerin de üzerinde bulunduğu bu bölgeler, fay hattının üzerinde bulunuyor. İnşallah acı tablolarla karşılaşmadan alacağımız tedbirlerle bu afetlerin önüne geçebiliriz. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ve Nasuh Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

NASUH MAHRUKİ'DEN BAŞKAN KILIÇ'A TEŞEKKÜR

Törende söz alan AKUT Derneği Başkanı Nasuh Mahruki ise, "Türkiye ve İstanbul, depremle iç içe yaşamayı öğrenmek zorunda olan bir ülke ve şehir. İstanbul'da beklenen deprem 7.5 büyüklüğünde ve yapılan modellemelere göre de 108 bin ağır hasarlı, 200 bin kadar orta hasarlı binanın olması bekleniyor. Bu, insanların yaşamını etkileyecek çok ciddi bir travma. Aslına bakarsanız 17 Ağustos depreminden çok daha kötüsünü bekliyoruz. Çünkü o güne göre nüfus yoğunluğu çok daha fazla, yapı stokları en az bir o kadar kötü. Ayrıca çok sayıda sığınmacı var. Dolayısıyla bir doğal afet karşısında İstanbul halkının incinebilirlik düzeyi çok yüksek. Bunları hep birlikte, el birliği ile azaltmak durumundayız. Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, AKUT Vakfı gibi uzman kuruluşların işbirlikleri ile vatandaşa çok daha fazla hizmet verebiliriz. Belediyenin elinde, devletin elinde bambaşka kabiliyetler ve sorumluluklar var. Özel sektörün elinde yine aynı şekilde bambaşka kendine özgü kabiliyetler var. Yani bilgi birikimi var, tecrübe var. Bu üçlü sacayağını oturttuğumuz andan itibaren herkes kazanır.Maltepe Belediyesi ile bugün belediyenin bu konudaki kapasitesini arttırma projesi için bu protokolü öncelikli olarak ele alıyoruz. Arama kurtarma ekipleri yetiştirilmesi, acil durum yönetim sistemlerinin revize edilmesi için işbirliğine gidiyoruz. Yani Maltepe Belediyesi'ni İstanbul depremine yönelik olarak tüm yöneticileriyle bir kaç kademe daha yukarı taşımaya, daha donanımlı ve daha hızlı olacak bir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun bir sonraki aşaması bunu tüm mahallelere yansıtmak ve halkı eğitmek olacak. Ben Ali Başkana, Maltepe Belediyesi çalışanlarına, yetkili tüm amir ve personeline duyarlılıkları ve AKUT Vakfı gibi uzman bir kuruluşlar işbirliği yapıyor oldukları için teşekkür etmek istiyorum. İşbirliğimiz daha da artacak" diye konuştu.

ARAMA-KURTARMA EĞİTİMLERİ VERİLECEK

Tören sonrası bilgi veren Maltepe Afet Eğitim Merkezi yetkilileri, Aydınevler'de Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin inşaatına başlandığını, doğal afetlerin bu merkezden kontrol edileceğini ifade etti. Ayrıca ekipler, 2020 yılında açılan Maltepe Afet Eğitim Merkezi'nin salgın sonrası yeniden aktif hale getirilerek mahallelerde afet gönüllüleri oluşturmak amacıyla temel arama kurtarma, güvenli yaşam, yangın güvenliği ve ilk yardım gibi eğitimler verileceğini de sözlerine ekledi.