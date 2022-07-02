Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

02.07.2022 21:02
Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı

Maltepe'de 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Maltepe'de 23. Dönem AK Parti Milletvekili Mahmut Dede'nin aracına molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23. Dönem AK Parti Nevşehir Milletvekili Mahmut Dede'nin, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracına molotofkokteyliyle saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Molotof nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerde, aracın arka camının taş yardımıyla kırıldığı ve kırılan yerden içeriye molotofkokteyli atıldığı tespit edildi. Çevrede uzun süre inceleme yapan ekipler, delilleri topladı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan molotoflu saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şahsın evin yakınında molotofu hazırladığı, maskeli şahıslardan birinin yerden aldığı taşla arabanın arka camını kırdığı ve diğerinin de molotofu araca atarak kaçtığı anlar yer aldı.

"EMNİYET EKİPLERİMİZİN FAİLLERİNİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR "

Saldırıyla ilgili konuşan eski Milletvekili Dede, "Olay, gece yarısı 03.25 sıralarında meydana geldi. Maskeli 2 şüpheli şahıs gelerek arabamıza molotof atarak kaçıyorlar. Kar maskeli oldukları için eşgalleri belirlenemiyor. Emniyet güçlerimiz olayın üzerinde çalışıyorlar. İnşallah en kısa sürede suçlular yakalanacak. Olayı tesadüfen olayı birisi görüp ağabeyime haber veriyor. Yangına müdahale ederek itfaiye ekiplerine haber veriyorlar. Aracımız tamamıyla kullanılamaz hale geldi. Planlanarak gerçekleştirmiş bir olay, Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın İçişleri Bakanımız olaydan haberdarlar ve konuyla ilgileniyorlar. Tüm ekipleri olayla ilgileniyor en kısa sürede faillerinin yakalanacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

(Aykut Zor - Bayram Şahin - Metin Başar/İHA)

YORUMLAR
500
Son Dakika | Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı... O anlar kamerada Son Dakika | Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı... O anlar kamerada Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: 'Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor' Ali Öztunç, Hastane Randevu Sisteminin Araştırılmasını İstedi: 'Vatandaşlar Doktor Randevusu Almak İçin Milletvekilini Arıyor'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Mahmut Dede, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:54 İmzalanan üçlü muhtıra sonrası Terör örgütü yandaşları İsveç'te sokaklara çıktı
20:21 Ankara'da cani adam, ilk önce boşanma aşamasındaki eşini daha sonra da kendini vurdu
20:17 2 sarı kart gören Başpehlivan Şaban Yılmaz diskalifiye oldu! Sinirlerine hakim olamayarak hakem kulisine tırmandı
20:09 21 yaşındaki genç kıza kaldırımda yürüdüğü esnada araba çarptı! Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
19:50 Adı yanlış okunan AK Parti Ankara İl Başkanı salonu terk etti
19:39 Binali Yıldırım'ı Bursa'ya taşıyan helikopter acil iniş yaptı
19:38 Cenk Tosun'un transferini Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından duyurdu: Yuvana hoş geldin Tosun Paşa
18:26 Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz hizmet verecek
18:22 Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sakatlık yaşadığı için kamptan ayrıldı
17:48 Son iki senenin başpehlivanı Ali Gürbüz, ebedi altın kemere veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 21:09:55. #1.11#
SON DAKİKA: Maltepe'de eski milletvekilinin aracına molotoflu saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement