Üye Girişi
Maltepe'de her yaş için spor - Son Dakika

Maltepe'de her yaş için spor

28.05.2021 16:24
Maltepe'de her yaş için spor, System.String[]

Maltepe Belediyesi, korona sebebiyle sıkıntılı günler geçiren halkın imdadına koştu.

Maltepe Belediyesi, korona sebebiyle sıkıntılı günler geçiren halkın imdadına koştu. İlçe sınırları içerisinde birçok spor etkinliği düzenleyeceğini açıklayan belediye yetkilileri, sabah sporlarından online spor eğitimine, hareket eğitiminden basketbol kursuna kadar bir dizi etkinlikle her yaştan insanların yanında olacak.

Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, korona sebebiyle sıkıntılı günler geçiren halk için bir dizi spor etkinliği düzenledi. 31 Mayıs'tan itibaren uzman antrenörler eşliğinde sabah sporuna başlayacak ekipler, "Güne Sporla Başla" sloganıyla, hafta içi saat 08.00'den itibaren pazartesi günü, Gülensu Futbol Sahası ve Esenkent Atlas Parkı'nda, salı günü Cevizli Cumhuriyet ve Girne Muhtarlık parklarında, çarşamba günü Gülensu Futbol Sahası ve İdealtepe 50. Yıl Parkı'nda, perşembe günü Cevizli Cumhuriyet ve Feyzullah Barış Manço parklarında, cuma günü ise Esenkent Atlas ve Girne Muhtarlık parklarında etkinlik düzenleyecek. Maltepe genelindeki parklarda güne sporla başlamak isteyen vatandaşlara daha kontrollü spor yapmaları ve uzman bir eğitmen eşliğinde sağlıklı bir vücuda sahip olmaları amacıyla yapılan etkinlik, açık havada pandemi koşullarına uygun olarak düzenlenecek.

Pilatesten basketbola

Yine 31 Mayıs itibariyle pandemi nedeniyle dışarı çıkamayan ve evden çalışan vatandaşlara yönelik olarak, uzman eğitmenler eşliğinde pazartesi ve cuma pilates, çarşamba fonksiyonel antrenman eğitimleri verilecek. Eğitimler, saat 10.30'da sosyal medya üzerinden canlı yayınlanacak. Ayrıca 7-12 yaş arası çocuklar için hareket eğitimi verecek olan belediye, her sabah, saat 09.00'da pazartesi ve çarşamba günleri Esenkent Futbol Sahası'nda, salı ve perşembe günleri Girne Spor Tesisleri'nde ve cuma günü Zümrütevler Futbol Sahası'nda eğitim verecek. Eğitimlerde temel hareketler, fonksiyonel antrenman çeşitleri ve vücudun tüm bölgelerini çeşitli aparatlarla çalıştırmaya yönelik bilgilendirmeler ve hareketler yapılacak.

Bunun yanı sıra basketbol kursu da düzenlenecek. Kurslar hafta içi her gün, saat 14.00'te, pazartesi günü Başıbüyük Atatürk Parkı, salı ve perşembe günleri Feyzullah Barış Manço Parkı, çarşamba günü Başıbüyük Atatürk ve Girne Narlı Pınar Parkı, cuma Girne Narlı Pınar Parkı'nda düzenlenecek. Eğitimlerde çocukların temel hareket eğitimleriyle vücut gelişimlerine destek olmak, spora teşvik etmek ve spora yatkınlıklarını arttırmak amacı hedeflenecek.

Karate kursu ve spor İngilizcesi

Son olarak Spor İşleri Müdürlüğü, 9-15 yaş arası çocuklar için çarşamba ve cuma günleri 14.00'te "Spor İngilizcesi", salı ve perşembe günleri 14.00'te "Karate Kursu" eğitimleri verecek. - İSTANBUL

Maltepe'de her yaş için spor
Maltepe'de her yaş için spor
Maltepe'de her yaş için spor
Maltepe'de her yaş için spor

Maltepe Belediyesi, Pazartesi, Maltepe, Salı, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Maltepe'de her yaş için spor - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti 24 yıllık polis memuru, nöbetçi kulübesinde intihar etti Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Mohammed Alsaloussi ile beraberlik yaşayan Şeyma Subaşı hamile mi? Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Bartın - Kastamonu güzergahındaki 1,5 saatlik yol 25 dakikaya inecek! Dev tüneller açılış için gün sayıyor Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı Cristiano Ronaldo, ayrılıyor! Juventus'taki takım arkadaşlarıyla vedalaştı

Son Dakika Haberleri
17:00 Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil
16:54 Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava
16:41 Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü
16:30 Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu
16:17 Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum
16:16 Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı
16:14 Ali Koç, Vedat Muriqi transferi için devreye girdi
15:53 Rıdvan Dilmen, Altınordu Başkanı'ndan özür diledi: Bana tabela futbol adamlığı yaptığımı hatırlattınız
15:48 Pandemi sonrası fabrika kiraları uçtu! İstanbul ve Ankara'da fiyatlar yüzde 50'den fazla yükseldi
15:37 Trabzonspor'da 5 futbolcuyla yollar ayrıldı
Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi Minik Leyla davasında mahkeme başkanı 'cinsel istismar' yok kararı verdi         
17:11
Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil Emre Belözoğlu: Erol Bulut ile karşı karşıya geldiğimiz doğru değil         
17:00
Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı Annesinin erkek arkadaşı gözaltında! 11 yaşındaki kız çocuğu hamile çıktı         
16:54
Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü Şike iddialarına konu olan Hataysporlu Billong patladı: Hiçbir zaman yapmadım ve yapmam, bu iddialar çok üzdü         
16:41
Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum Kendini ağaca asan itfaiyeciyi ipten alan teğmen: Teşkilatım adına gurur duydum         
16:17
Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin         
15:31
Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı         
14:56
Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti         
14:47
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii'nin açılışında konuşuyor         
14:34
"Beni nasıl açığa alacaklar" diyen Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Çalışkan: Bunların yazılacağından haberdar değildim         
13:45
Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler         
13:12
Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar Hayrete düşüren görüntüler! 72 milyon TL'lik vurgun yapıp paralarla kadınların sigaralarını yaktılar         
13:08
Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı Ayder Yaylası'nda konut inşaatına dair fotoğraf çekildi, sosyal medyada gündem yarattı         
13:07
Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi Bağdaki köpek ile dev yılan kapıştı! O anlar saniye saniye kaydedildi         
10:38
Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi Yasa dışı film satan adamı Kim Jong-un, 500 kişinin önünde kurşuna dizdirdi         
09:29
Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı Normalleşme sürecinde 1 Haziran sonrası için taslak planı ortaya çıktı         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2021 17:16:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de her yaş için spor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement