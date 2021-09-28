Maltepe'de Huzur Toplantısı yapıldı - Son Dakika

MALTEPE Kaymakamlığı ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün organize ettiği "Huzur Toplantısı" gerçekleştirildi. Maltepe Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Ali Keskinoğlu ve ilçede bulunan toplam 18 muhtar katıldı. Burada bir konuşma yapan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki "Göreve ilk başladığım günlerde ilçemiz açısından iki tane kavramın altını çizdim. Bunlardan biri ülkemizin içerisinde bulunduğu coğrafyada bir deprem gerçeği var. Geçtiğimiz yıl İzmir ilinde büyük bir deprem yaşadık. Orada bazı vatandaşlarımızı kaybettik. Binalarımız yıkıldı. İçerisinde yaşadığımız İstanbul ilimizde ise 20 yıl önce büyük bir depremle karşılaştık. O nedenle hepimiz deprem gerçeğine uygun davranmak, depreme göre dayanıklı evler yapmak depreme uygun yaşam tarzlarını benimsemek zorundayız. Deprem takibatları olmakta, eğitimleri olmakta, toplanma alanlarını hepimizin bilmesi gerekiyor" dedi.

"GENÇLERİMİZİ VE GELECEK KUŞAKLARINIZI KORUMAMIZ GEREKİYOR"

Altını çizdiği ikinci konunun ise uyuşturucu bağımlılığı olduğunu kaydeden Tiryaki, "Bunları kullanmak isteyen, satmak isteyen şer üçgeni bulunmaktadır. Gençlerimizi ve gelecek kuşaklarınızı korumamız gerekiyor. Okullarımızın etrafına, özellikle içerisinde bulunduğumuz eğitim ve öğretim yılında yüz yüze eğitme geçmiş durumdayız. Bunlara karşı sizlerin muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerin, vatandaşlarımız desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Tiryak'i "Bir de kadın hakları, kadınlara yönelik taciz olayları, bu sadece kadın değil erkeği de olabiliyor taciz olayları. Bunlara karşı sıfır toleransla çalışıyoruz. Bunlara çok önlem veriyoruz. Bu hususta sorun veya problemle karşılaşıldığında sizlerden destek istiyorum" diye konuştu.

"BEKÇİLERİMİZİ MAHALLE ARASINDA GEZMELERİ KONUSUNDA UYARDIM"

Çınar Mahallesi Muhtarı Ayşen Möray "Mahallerimizde bekçilerimiz var. Ben mahallemde hiçbir bekçimizi göremiyorum" dedi. İlçe Emniyet Müdürü Ali Keskinoğlu da "Dün akşam bütün bekçilerimizi mahalle arasında gezmeleri konusunda uyardım. Gereken her neyse yapılacak" diye cevap verdi.

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