Maltepe'de Kadınların Öz Savunma Eğitimi Tamamlandı

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğiyle yürüttüğü öz savunma eğitim programında son seans tamamlandı. Kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini hedefleyen çalışma, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Maltepe Belediyesi'nin Kadın Öz Savunma Enstitüsü ile yürüttüğü öz savunma programının son eğitimi de tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren kadınlara belgeleri verildi.

Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda, Kadın Öz Savunma Enstitüsü eğitmeni Sifu Rafet Uysal tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların savunma reflekslerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve olası tehditler karşısında soğukkanlılığını koruyarak, kendilerini savunabilmeleri hedeflendi. Eğitmenler, programa yoğun ilgi gösteren kadınların süreç boyunca belirgin bir gelişim sergilediğini ifade etti.

Program, yalnızca fiziksel becerilerin kazandırılmasıyla sınırlı kalmayarak, toplumsal farkındalığın artırılmasını da amaçladı. Sertifikalarını alan Maltepeli kadınlar, edindikleri temel savunma becerileri sayesinde kendilerini daha güçlü ve özgüvenli hissettiklerini belirtti.