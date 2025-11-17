Maltepe'de Kadınların Öz Savunma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Maltepe'de Kadınların Öz Savunma Eğitimi Tamamlandı

17.11.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maltepe Belediyesi'nin Kadın Öz Savunma Enstitüsü ile yürüttüğü öz savunma eğitim programının son seansı tamamlandı. Kadınların güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen programda katılımcılar sertifikalarını aldı.

(İSTANBUL) - Maltepe Belediyesi'nin Kadın Öz Savunma Enstitüsü iş birliğiyle yürüttüğü öz savunma eğitim programında son seans tamamlandı. Kadınların hem fiziksel hem de psikolojik olarak güçlenmesini hedefleyen çalışma, kadına yönelik şiddetin önlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Maltepe Belediyesi'nin Kadın Öz Savunma Enstitüsü ile yürüttüğü öz savunma programının son eğitimi de tamamlandı. Eğitimi başarıyla bitiren kadınlara belgeleri verildi.

Yalçın Kızılay Spor Salonu'nda, Kadın Öz Savunma Enstitüsü eğitmeni Sifu Rafet Uysal tarafından verilen eğitimlerde katılımcıların savunma reflekslerini geliştirmeleri, özgüven kazanmaları ve olası tehditler karşısında soğukkanlılığını koruyarak, kendilerini savunabilmeleri hedeflendi. Eğitmenler, programa yoğun ilgi gösteren kadınların süreç boyunca belirgin bir gelişim sergilediğini ifade etti.

Program, yalnızca fiziksel becerilerin kazandırılmasıyla sınırlı kalmayarak, toplumsal farkındalığın artırılmasını da amaçladı. Sertifikalarını alan Maltepeli kadınlar, edindikleri temel savunma becerileri sayesinde kendilerini daha güçlü ve özgüvenli hissettiklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

Maltepe Belediyesi, Yerel Haberler, Güvenlik, Maltepe, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de Kadınların Öz Savunma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
39’luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor Adım adım Dünya Kupası 39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası
Muazzez Abacı’ya veda Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek İspanya-Türkiye maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek
Fenerbahçe’ye Szymanski’den can sıkıcı haber Kaçıracağı maçlar belli oldu Fenerbahçe'ye Szymanski'den can sıkıcı haber! Kaçıracağı maçlar belli oldu
Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı İlk operasyon tamam Komşu ülke yanı başımızda bulut tohumlamaya başladı! İlk operasyon tamam
Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı Dünyaca ünlü otomobil markası 12 bin 352 aracını geri çağırdı

09:05
Erling Haaland, Norveç’i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı
Erling Haaland, Norveç'i 28 yıllık Dünya Kupası hasretinden kurtardı
08:50
İtalya’yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası’nda
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda
08:42
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar
08:35
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit İşte havada yaşananlar
20 şehit verdiğimiz uçak kazasıyla ilgili ilk tespit! İşte havada yaşananlar
08:31
Taraftarlar merakla bekliyordu Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
08:16
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 09:52:33. #7.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de Kadınların Öz Savunma Eğitimi Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.