Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 7 gün kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştiriyor.

"HAK HUKUK ADALET" SLOGANLARI ATILDI

Mitinge dakikalar kala Maltepe Meydanı'nda geniş bir kalabalık bir araya geldi. Alandaki vatandaşlar, miting öncesi "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı.





İLK KARAMOLLAOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Sahneye ilk olarak Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: "15 Mayıs yeni bir dönemi başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığının tesfiri olacak. Son 21 yıldır içindeki sıkıntılardan kurtulmak için, sizin sıkıntılarınızı biliyorum. Derman olacak projeleri de son 1 buçuk yıldır hazırladık ve inşallah 15 Mayıs'tan sonra da bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz mevki makama gelmek değil.

"ESNAFIN PROBLEMİNİ ÇÖZEMEDİLER"

Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenebilmek, problemlerinizden kurtulmanızı sağlayabilmek. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. 21 yıllık iktidarlarında esnafın problemini de çözmediler çözemediler, tam tersi artırdılar.

"HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ"

Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi birlikte mütalaa ettik, komisyonlar kurduk, problemlerin üstesinden nasıl geleceğimizi kamuoyuna açıkladık. Gizli saklı işimiz yok. Siyaseten bizimle aynı duygu düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Derdi olanla dertleşeceğiz.

"SİZDEN 14 MAYIS İÇİN TAAHHÜT İSTİYORUZ"

Biz sizden 14 Mayıs için bir taahhüt istiyoruz. Eğer yetkiyi Millet İttifakı'na verirseniz gelecek sene bu mevsimde bir araya gelirsek problemlerimizin büyük bir kısmının çözülmüş olduğunu hep birlikte göreceğiz."

MANSUR YAVAŞ: SEÇİME Mİ SAVAŞA MI GİDİYORUZ?

Mansur Yavaş da mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu kalabalık bize 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar icraatlarını anlatacağına tank ve tüfekleri gösteriyor. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz?

"HEP İFTİRA ATIYORLAR"

Gerçeklerin bu seçimde anlatılmasını istemiyorlar. Hep iftira atıyorlar. Siz sakın onların dediklerine bakmayın. 14 Mayıs'tan itibaren hukuk herkes için adil işleyecek. Seçime giderken ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kucaklayan bir mesaj attı. Oy versin vermesin herkes bizim vatandaşımız der gibi bir şey olsun.

"HERKESİ KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI GÖRECEKSİNİZ"

Çok şaşırdık, uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanının ağzından böyle şefkatli bir söz duymamıştık. Aydın'daki konuşmamda tam bunu dile getirmiştim ki, dönüşte uçakta bir de baktık ki hepimizi seçimde mezara gömecekmiş. Ne diyelim. Ama artık Türkiye nasıl tatlı dille yönetilecek göreceksiniz. Azarlamayan, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı göreceksiniz.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE DEĞİŞİYOR

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye de devam edecek. Göreceksiniz yıllar sonra arkadaşlarınıza anlattığınızda gelmeyenler size diyecekler ki 'keşke ben de orada olsaydım' diyecekler. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki, Türkiye değişiyor dostlar.

"ARAMIZDA KALSIN, KAZANIYORUZ"

Sevgili hemşehrilerimiz aramızda kalsın; kazanıyoruz, Türkiye kazanıyor, milletimiz kazanıyoruz, birliğimizi, kardeşliğimizi, geleceğimizi kazanıyoruz, barışı, sevgiyi kazanıyoruz. Bundan 4 yıl önce bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. Ben genelde yuhalamayın derim ama bu kararı alanın yuhalayın kardeşim. Bu demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki bir daha kimse buna cesaret edemesin. İstanbulluların iradesini beğenmeyenler seçimi iptal ettirmişlerdi. O gün 'utanmadan sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz' dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi attı ki, tam bir Osmanlı tokadı yerle bir etti.

"GÜLE GÜLE KARDEŞİM GÜLE GÜLE"

Biz onlara milletçe şunu öğrettik; tek tek oyları saymayı öğrettik. Saygı duyacaksınız kardeşim. 23 Haziran'da 806 bin oy farkını millet onlara tek tek tek saydırdı. İşte 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü altı dolu dolu bir sözdür. Bu millet canını feda etmiştir egemenliğin millete ait olması için. Millet her gün yaratıcı bir slogan buluyor maşallah. Güle güle kardeşim güle güle. Evinize yollayacağız sizi evinize. Biz kadına, çocuğa, saygılıyız asla dokunmayız.

"BU İŞİ İLK TURDA BİTİRMEK FARZDIR"

Biz annemizden babamızdan bu ahlakı aldık. Sevgiyle büyütüldük, Allah kalbinde sevgi olmayana sevgi bahşetsin, sevgi versin. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. O yüzden bu işi ilk turda bitirmek farzdır. Artık bu ülkede 'ben' devri bitecek 'biz' dönemiz 'milletimiz dönemi' başlayacak. Bu memlekete güneş bir başka doğacak. Size söz 15 Mayıs sabahı kalktığınızda, uyandığınızda içinize böyle derin bir nefes aldığınızda diyeceksiniz ki 'mis gibi demokrasi kokuyor, mis gibi cumhuriyet kokuyor, mis gibi eşitlik kokuyor'. Milletin kardeşliğini, çocukların neşesini hissedeceksiniz."