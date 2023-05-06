Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet

06.05.2023 19:16

Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe'de düzenlenen Millet İttifakı mitingi için alanda geniş bir kalabalık toplandı. Vatandaşların hep bir ağızdan "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 7 gün kalırken, Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştiriyor.

"HAK HUKUK ADALET" SLOGANLARI ATILDI

Mitinge dakikalar kala Maltepe Meydanı'nda geniş bir kalabalık bir araya geldi. Alandaki vatandaşlar, miting öncesi "Hak Hukuk Adalet" sloganları attı.


İLK KARAMOLLAOĞLU SAHNEYE ÇIKTI

Sahneye ilk olarak Millet İttifakı'nın ortaklarından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Karamollaoğlu şunları söyledi: "15 Mayıs yeni bir dönemi başlangıcı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanlığının tesfiri olacak. Son 21 yıldır içindeki sıkıntılardan kurtulmak için, sizin sıkıntılarınızı biliyorum. Derman olacak projeleri de son 1 buçuk yıldır hazırladık ve inşallah 15 Mayıs'tan sonra da bunları tatbikata başlayacağız. Bizim derdimiz mevki makama gelmek değil.

"ESNAFIN PROBLEMİNİ ÇÖZEMEDİLER"

Bizim derdimiz, sizin derdinizle dertlenebilmek, problemlerinizden kurtulmanızı sağlayabilmek. Her mağdur insanın derdiyle dertlenmeyi kendimize ilke kabul ettik. 21 yıllık iktidarlarında esnafın problemini de çözmediler çözemediler, tam tersi artırdılar.

"HERKESİN DERT BABASI OLACAĞIZ"

Biz sadece vaatte bulunmuyoruz. Çok farklı programları olan 6 siyasi parti genel başkanları olarak bir araya geldik, meselelerimizi birlikte mütalaa ettik, komisyonlar kurduk, problemlerin üstesinden nasıl geleceğimizi kamuoyuna açıkladık. Gizli saklı işimiz yok. Siyaseten bizimle aynı duygu düşünceleri paylaşmasa bile onun derdini kendimiz bileceğiz. Herkesin dert babası olacağız. Derdi olanla dertleşeceğiz.

"SİZDEN 14 MAYIS İÇİN TAAHHÜT İSTİYORUZ"

Biz sizden 14 Mayıs için bir taahhüt istiyoruz. Eğer yetkiyi Millet İttifakı'na verirseniz gelecek sene bu mevsimde bir araya gelirsek problemlerimizin büyük bir kısmının çözülmüş olduğunu hep birlikte göreceğiz."

MANSUR YAVAŞ: SEÇİME Mİ SAVAŞA MI GİDİYORUZ?

Mansur Yavaş da mitingde yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Bu kalabalık bize 14 Mayıs'ta değişimin müjdesini veriyor. Seçime gidiyoruz fakat nasıl bir seçim anlamadık. 21 yıllık iktidar icraatlarını anlatacağına tank ve tüfekleri gösteriyor. Seçime mi gidiyoruz savaşa mı gidiyoruz?

"HEP İFTİRA ATIYORLAR"

Gerçeklerin bu seçimde anlatılmasını istemiyorlar. Hep iftira atıyorlar. Siz sakın onların dediklerine bakmayın. 14 Mayıs'tan itibaren hukuk herkes için adil işleyecek. Seçime giderken ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkesi kucaklayan bir mesaj attı. Oy versin vermesin herkes bizim vatandaşımız der gibi bir şey olsun.

"HERKESİ KUCAKLAYAN BİR CUMHURBAŞKANI GÖRECEKSİNİZ"

Çok şaşırdık, uzun yıllardır sayın Cumhurbaşkanının ağzından böyle şefkatli bir söz duymamıştık. Aydın'daki konuşmamda tam bunu dile getirmiştim ki, dönüşte uçakta bir de baktık ki hepimizi seçimde mezara gömecekmiş. Ne diyelim. Ama artık Türkiye nasıl tatlı dille yönetilecek göreceksiniz. Azarlamayan, herkesi kucaklayan bir Cumhurbaşkanı göreceksiniz.

İMAMOĞLU: TÜRKİYE DEĞİŞİYOR

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı: İstanbul mitingleri Türkiye'nin tarihini değiştirmiştir, değiştirmeye de devam edecek. Göreceksiniz yıllar sonra arkadaşlarınıza anlattığınızda gelmeyenler size diyecekler ki 'keşke ben de orada olsaydım' diyecekler. Tarihi bir buluşma yaşıyoruz. Bu muhteşem tablo gösteriyor ki, Türkiye değişiyor dostlar.

"ARAMIZDA KALSIN, KAZANIYORUZ"

Sevgili hemşehrilerimiz aramızda kalsın; kazanıyoruz, Türkiye kazanıyor, milletimiz kazanıyoruz, birliğimizi, kardeşliğimizi, geleceğimizi kazanıyoruz, barışı, sevgiyi kazanıyoruz. Bundan 4 yıl önce bir yargı darbesiyle karşı karşıya kalmıştık. Ben genelde yuhalamayın derim ama bu kararı alanın yuhalayın kardeşim. Bu demokrasi tarihine o kara lekeyi vuranları yuhalayalım ki bir daha kimse buna cesaret edemesin. İstanbulluların iradesini beğenmeyenler seçimi iptal ettirmişlerdi. O gün 'utanmadan sandıktan biz çıkmazsak o seçim geçerli sayılmaz' dediler. Sonra millet onlara öyle bir demokrasi attı ki, tam bir Osmanlı tokadı yerle bir etti.

"GÜLE GÜLE KARDEŞİM GÜLE GÜLE"

Biz onlara milletçe şunu öğrettik; tek tek oyları saymayı öğrettik. Saygı duyacaksınız kardeşim. 23 Haziran'da 806 bin oy farkını millet onlara tek tek tek saydırdı. İşte 14 Mayıs'ta da milyonlarca oy farkını onlara tek tek saydırmaya hazır mıyız? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözü altı dolu dolu bir sözdür. Bu millet canını feda etmiştir egemenliğin millete ait olması için. Millet her gün yaratıcı bir slogan buluyor maşallah. Güle güle kardeşim güle güle. Evinize yollayacağız sizi evinize. Biz kadına, çocuğa, saygılıyız asla dokunmayız.

"BU İŞİ İLK TURDA BİTİRMEK FARZDIR"

Biz annemizden babamızdan bu ahlakı aldık. Sevgiyle büyütüldük, Allah kalbinde sevgi olmayana sevgi bahşetsin, sevgi versin. Bizim kaybedecek bir günümüz yok. Bugünün işini yarına bırakmayacağız. O yüzden bu işi ilk turda bitirmek farzdır. Artık bu ülkede 'ben' devri bitecek 'biz' dönemiz 'milletimiz dönemi' başlayacak. Bu memlekete güneş bir başka doğacak. Size söz 15 Mayıs sabahı kalktığınızda, uyandığınızda içinize böyle derin bir nefes aldığınızda diyeceksiniz ki 'mis gibi demokrasi kokuyor, mis gibi cumhuriyet kokuyor, mis gibi eşitlik kokuyor'. Milletin kardeşliğini, çocukların neşesini hissedeceksiniz."

YORUMLAR (4)
  • Erdinç Uzuner: Miting rekoru Reis'te zaten, kuş, böcek, kelebek, karıncalar gelse kırılmaz.6 kişilik ailemin oyları ilk kez Reis yönünde, kalanlar güven veremiyor, yoğurt misali ya tutarsa. Cevap Yaz 51 51 Yayından Kaldır
  • Hbo Hbo: Maltepe Kartal Kadikoy Atasehir gibi yerlerden bile dogru durust gelen olmamis ki, Izmitten onlarca otobus kaldirdilar Cevap Yaz 89 53 Yayından Kaldır
  • TC Rasım Alagurer: Balkon olayı artık bitti balkon çöktü Cevap Yaz 54 83 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet - Son Dakika


Son Dakika
18:54 Nereden nereye! Galatasaray'ı çalıştıran Tudor'a dünya devlerinden büyük ilgi
18:36 İstanbul seçimlerinin iptal edilmesini hatırlatan İmamoğlu, kalabalığa böyle seslendi: Bu kararı yuhalayın ki bir daha kimse cesaret edemesin
18:21 Antalyaspor-Beşiktaş lig maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 Süper Lig'de kritik maç! Tempo çok yüksek
18:04 Kral III. Charles kraliyet acını giydi, Kraliçe ile balkon konuşması yaptı! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var
17:34 Arda Turan oyun planı olarak Atletico'nun savunmasıyla Barcelona'nın hücumunu harmanlamak istediğini söyleyince sosyal medyada espriler havalarda uçtu
17:27 Kraliyet tacını giyen Kral III. Charles ve Kraliçe'den balkon konuşması! Büyük fotoğrafta dikkat çeken bir eksik var
17:22 Arda Turan'ın Türkiye'de gerçekleştirmek istediği hayal, mizah konusu oldu! Espriler kırıp geçiriyor
17:19 Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet
17:09 Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 19:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Maltepe'de miting alanı tıka basa doldu! Kalabalığın ağzında tek bir slogan var: Hak Hukuk Adalet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement