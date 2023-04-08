MALTEPE'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ - Son Dakika
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MALTEPE'DE DEĞNEKÇİYE SUÇÜSTÜ

08.04.2023 13:44

MALTEPE'de yol üzerine park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen H.Ç.gözaltına alındı.

MALTEPE'de yol üzerine park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen H.Ç.

gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, Maltepe Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde bir kişinin, yol üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek park ücreti istediği tespit edildi. Yol kenarına park etmek istediğini söyleyen sivil trafik ekipleri, kendilerinden ücret isteyen H.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan H.Ç., 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kaynak: DHA
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Altıntepe, Tragger, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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