Maltepeli Minikler Büyükanne ve Büyükbabalarıyla Buluştu
49 dakika önce
Maltepe Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında büyükleriyle bir araya gelerek, onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.
Maltepe
Belediyesinin kreşlerinde eğitim gören minikler, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında büyükleriyle bir araya gelerek, onlarla çeşitli aktiviteler gerçekleştirdi.
Maltepe Belediyesi Zümrütevler Zübeyde Hanım
Gündüz Çocuk Bakım Evi'nde 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Yıl boyunca torunlarını okula getirip götüren ve yaptıkları fedakarlıklarla gönülleri fetheden büyükler, sıcacık poğaçalarını ve keklerini hazırlayıp torunları ile kreşte buluşup keyifli vakit geçirdi. "Torun
baldan tatlıdır" ve "Büyüklerimiz başımızın tacıdır" gibi sloganlarla büyüklerini karşılayan minikler, bu sloganların yazılı olduğu taçlarını büyükanne ve büyükbabalarıyla birlikte süsleyerek doyasıya eğlendi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 04:09 Kaynak: İHA
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