Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm - Son Dakika

Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm

22.12.2020 10:06
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm, System.String[]

Mamak Belediyesi, ilçenin vitrini olan Mutlu Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturacak dönüşümün fitilini ateşledi.

Mamak Belediyesi, ilçenin vitrini olan Mutlu Mahallesi'ni modern bir görünüme kavuşturacak dönüşümün fitilini ateşledi.

Bölge yapısına uygun projeler üreterek vatandaşların hem sosyal hem de fiziki anlamda yaşam kalitesini yükseltmeyi ve bölgeyi çağdaş bir görünüme kavuşturmayı hedefleyen Mamak Belediyesi, bölgedeki plansız ve düzensiz yapılaşmanın tamamen ortadan kalkması için bir örnek oluşturacak Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin startını verdi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve Mutlu Mahalle Muhtarı Hüseyin Kara ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ iş birliği kapsamında yapılacak Mutlu Taş Ocakları Kentsel Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulundu. Yatay mimari esas alınarak 61 hektarlık alanda gerçekleştirilecek proje kapsamında 1260 konut ile birlikte yeşil alanlar, sosyal donatı alanları inşa edilecek. Projenin son aşamaları tamamlandığında önümüzdeki haftalarda hak sahipleriyle anlaşmalar başlayacak. Ulaşımdan altyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda Mamak'ı geleceğe taşıyacak yatırımların startını bir bir veren Mamak Belediyesi, Mutlu Mahallesi kentsel dönüşüm için düğmeye bastı. Plansız yapılar ve gecekondularla görüntü kirliliğinin yaşandığı mahalle de konutların yanı sıra, ticaret alanları, sosyal donatı alanlarıyla çok özel bir kent ortaya çıkacak.

Projenin başlamasıyla şehircilik anlamında yeni bir yaşam seviyesine çıkılacağını kaydeden Başkan Köse, "Konutların yanı sıra ticaret alanları, alışveriş merkezleri, sosyal donatı alanlarıyla çok özel bir kent ortaya çıkacak. Şehircilik anlamında yeni bir yaşam seviyesine çıkacağız. Yani biz yeni bir mahalleden çok yeni bir kentte yaşam alanı planladık. Araçların sokaklara giremediği, itfaiyenin giremediği, ambulansın giremediği bir ortamdan bir yaşam alanına kavuşacağız. Yeşil alan çalışmasıyla daha yaşanılabilir bir ortam sunmayı amaçlıyoruz" dedi. Köse, sokak kültürünü de muhafaza edeceklerini söyledi. - ANKARA

Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm
Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mamak Mutlu Mahallesi'nde büyük dönüşüm - Son Dakika


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