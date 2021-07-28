Manavgat belediye başkanının çaresizliği ekrana yansıdı: Neyle mücadele ettiğimizi bilmiyoruz - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı.

"AKILALMAZ KÖTÜ BİR TABLO VAR"

Yangınla ilgili son durumu aktarmak için CNN Türk canlı yayınına bağlanan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemiyoruz, havadan çalışmalar var. Can kaybı inşallah yoktur haber alamıyoruz. Yerleşim alanlarına da sıçradı çünkü. Akılalmaz kötü bir tablo var. Neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik.

"NEREYE MÜDAHALE EDECEĞİMİZİ ŞAŞIRDIK"

Rüzgarın da etkisiyle hemen sıçrama yapabiliyor. Boyutu çok büyük. Büyümeye devam ediyor. İnanın neyle mücadele ettiğimizi şu an bilemiyoruz. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Bölgemizdeki en büyük yangınla karşı karşıyayız. 15 kilometrelik bir alana yayılmış durumda." ifadelerini kullandı.

Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek de "Yangının 4 noktada birden başlaması düşündürücü. Turizm tesisleri için tehlikeli bir durum yok. Ancak dumandan etkilenen vatandaşlarımız var" dedi.

HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR

Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle insanlar evlerini terk etti. Manavgat Devlet Hastanesi'ndeki hastalar ise tahliye ediliyor.

Yangına 10 ilden 19 helikopter 9 ilden de 412 personel ile müdahale desteği sağlanıyor.