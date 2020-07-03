-Manavgat'ın 2 plajına Mavi Bayrak ödülü verildi - Son Dakika

-Manavgat'ın 2 plajına Mavi Bayrak ödülü verildi

-Manavgat'ın 2 plajına Mavi Bayrak ödülü verildi Evrenseki ve Boğaz Otel plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Manavgat Belediyesi'ne ait Evrenseki ve Sorgun Boğaz Otel halk plajlarına, deniz suyunun temizliği, donanım, hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimine...

- Manavgat'ın 2 plajına Mavi Bayrak ödülü verildi

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Evrenseki ve Boğaz Otel plajlarında Mavi Bayrak dalgalanacak

ANTALYA - Türkiye Çevre Eğitim Vakfı, Manavgat Belediyesi'ne ait Evrenseki ve Sorgun Boğaz Otel halk plajlarına, deniz suyunun temizliği, donanım, hizmetler, çevre yönetimi ve çevre eğitimine uygun olması dolayısıyla 2020 yılı için Uluslararası Mavi Bayrak ödülünü ve sertifikasını teslim etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, mavi bayrak ödüllerini TURÇEV Antalya Kordinatörü Lokman Atasoy, TURÇEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Keleş ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat'ın elinden aldı. Lokman Atasoy, Manavgat Belediyesi'nin sorumluluğunda olan Boğaz Otel ve Evrenseki plajlarının hizmet ve turizm açısından üst düzey bir nitelikte olduğu için Uluslararası Mavi Bayrak 2020 sertifikasını ve ödülünü almaya hak kazandığını söyledi. Atasoy, "Yerel yönetimlerimizin, hem halkımıza hem de ülkemize gelen turistlerimize kendi imkanlarıyla kullanıma sunduğu üst düzey plajları, TURÇEV olarak çok önemsiyoruz. Böylesine güzel hizmetleri halka sunduğu için de Manavgat Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e teşekkür ediyoruz. İlerleyen yıllarda Manavgat Belediyesi'ne ait halk plajlarının Mavi Bayrak ödülleri alacağına da inanıyoruz" dedi.

Şükrü Sözen ise Manavgat halkı adına ödül almaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "TURÇEV yetkililerimizin Boğaz Otel ve Evrenseki plajlarımıza verdiği ödüller, insana ve doğaya duyulan sevgi saygının bir göstergesidir. Manavgat Belediyesi olarak vatandaşlarımızın hayatına artı değer katacak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yaşadığımız pandemi süreci doğaya ve doğanın güzelliklerine sahip çıkmamız gerektiğini bizlere bir kez daha öğretti. Önümüzdeki yıl da geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirerek kentimize kazandırdığımız Kızılot Halk Plajımızın, Uluslararası Mavi Bayrak ödülüne layık görüleceğine inancım tam. Mavi Bayrağı ve sertifikalarımızı kent halkımız adına alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Evrenseki, Manavgat, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:10 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel -Manavgat'ın 2 plajına Mavi Bayrak ödülü verildi - Son Dakika

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