Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi

28.06.2022 10:35
Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı noktada alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ayrı noktada alkollü araç kullanan sürücülere yönelik uygulama yapıldı. 2 araç trafikten men edilirken, 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetim ve uygulama yaptı. Dün gece alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 2 saat devam eden uygulamada 351 adet araç kontrol edilirken, eksikleri bulunan 96 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

İki aracın trafikten men edildiği uygulamalarda alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen 4 sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alındı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi Uygulamada 894 kişinin kimliği kontrol edildi Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza Antalya'da trafik denetiminde 77 sürücüye ceza
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:41 Ölümü milyonları hüzne boğan Cüneyt Arkın, canlandırdığı kült karakterlerle hafızalara kazınmıştı: İşte Arkın'ın canlandırdığı efsane karakterler
10:38 Aykut Kocaman yeni sezon planını açıkladı: Bu sezon takım çalıştırmayı ve yorumculuk yapmayı düşünmüyorum
10:32 Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi
10:23 Hayatını kaybeden Cüneyt Arkın'dan sonra Twitter'da yer yerinden oynadı! TT listesinin ilk 10 sırası tamamen ona ait
10:08 Korkutan toprak kayması! Bolu Dağı Tüneli, İstanbul yönü trafiğine kapatıldı!
09:57 Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak! Motorine 2 lira 50 kuruş indirim gelebilir
09:56 Batı Karadeniz'de 2 gündür devam eden sel felaketi hayatı felç etti! Kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
09:51 Tırın altına giren otomobilde sıkışan 1 kişi yaşamını yitirdi
09:49 Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın ölümüyle ilgili hastaneden açıklama geldi: Kalbi durdu
09:43 Türk sinemasının efsanesinin ölümü spor dünyasını yasa boğdu! Süper Lig devlerinden Cüneyt Arkın paylaşımları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2022 10:55:20. #1.13#
SON DAKİKA: Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement