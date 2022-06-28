Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik kazalarının önlenebilmesi amacıyla Manavgat'ın değişik noktalarında denetim ve uygulama yaptı. Dün gece alkollü araç kullanan sürücülere yönelik 2 saat devam eden uygulamada 351 adet araç kontrol edilirken, eksikleri bulunan 96 araca karayolları trafik kanununun ilgili maddelerinden idari para cezası uygulandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manavgat, Antalya, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Manavgat'ta araç sürücülerine alkol denetimi - Son Dakika

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