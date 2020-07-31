Manavgat'ta trafik kazası 1 ölü - Son Dakika

Manavgat'ta trafik kazası 1 ölü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Serdar Kurt (25) hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın D-400 karayolu Çavuşköy Mahallesi kavşağında meydana geldi. Manavgat'tan Alanya istikametine seyir halinde olan Serdar Kurt'un kullandığı plakasız motosiklet, Çavuşköy kavşağına geldiğinde, aynı istikamette seyir halindeki Sacit Çetiner'in kullandığı DW-433-NJ yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışmanın şiddetiyle yola fırlayıp sürüklenen Serdar Kurt'un duran kalbi, olay yerinden geçmekte olan bir doktor ve sağlık ekibinin müdahalesiyle çalıştırıldı. Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Serdar Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Sacit Çetiner ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

TAVUK ALMAYA GİDİYORMUŞ

Eşiyle birlikte Manavgat'ın Evrenseki Mahallesi'nde bir muz serasında çalıştığı belirtilen Serdar Kurt'un tavuk hobisi olduğu ve tavuk beslediği, kaza sırasında da bir arkadaşından tavuk almak için motosikletiyle Çavuşköy Mahallesi'ne gittiği belirtildi.

'BİRDEN ÖNÜME FIRLADI'

Almanya'dan tatilini geçirmek üzere eşiyle birlikte Manavgat'a gelen ve sürücü kursu eğitmeni olan otomobil sürücüsü Sacit Çetiner, sol şeritten giderken motosikletin aniden yolun sağından sol tarafa geçtiğini belirterek 'Ters yönden gelip yolu kesti. 'Ne yapıyor bu' diye bağırarak fren yaptım. Sola kırdım ama çarptım çok üzgünüm, yolu dikine kesti. Benim işim bu zaten sürücü kursu hocasıyım ama kurtaramadım. Motosikleti kurtarmam mümkün değildi. Ben motosiklete değil motosiklet bana çarptı. Çok üzgünüm diye konuştu.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı yol kenarında bulunan otelin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, yolun en sağ şeridinde olan motosikletin bir anda en sol şeride geçtiği bu sırada arkadan gelen araçla çarpıştığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle cipin sürücüsü Sacit Çetiner'in yoldan geçen araçları durdurmaya çalıştığı çevredeki vatandaşların da kaza yerine koştuğu görülüyor.